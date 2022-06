Les intervenants francophones de la Table de concertation de Waterloo-Wellington-Guelph (WWG) se sont réunis virtuellement pour une dernière fois avant la pause estivale le mercredi 8 juin pour faire un compte-rendu des dossiers.

Michael Morris de l’ACFO-Hamilton et président de la Table a coordonné la rencontre et, d’entrée de jeu, a donné la parole aux participants.

Pascal Laperrière, membre de la communauté de Waterloo et personne-ressource au sous-comité étudiants et jeunes professionnels de la Table, a indiqué avoir approché les dirigeants de l’Université de Waterloo et du Collège Boréal pour discuter de la possibilité que leurs étudiants participent activement au nouveau compte Instagram de la Table WWG afin de créer des profils de jeunes étudiants francophones, de partager leur trajectoire et leurs projets. Il veut également approcher les conseils scolaires francophones en septembre.

Gabrielle Laurin du Conseil scolaire Viamonde (CSV) a annoncé que l’équipe Gilbert 3.0 de l’École secondaire David-Saint-Jacques (ÉSDSJ), composée des élèves Adrien, Eamon, Aliya et Hamza, a récemment remporté l’or au championnat national de robotique. Elle a aussi mentionné que Naima Boufor dirigera l’ÉSDSJ de Kitchener à partir du mois de septembre et que le CSV organise, virtuellement, une journée d’emploi le 24 juin.

Intitulée Via Emploi, cette première édition fera connaître les postes disponibles au CSV. Il s’agit d’une activité de visibilité qui permettra de prendre contact avec la communauté, d’expliquer le processus de recrutement et de promouvoir les avantages à travailler pour le CSV. Le personnel des ressources humaines discutera avec les candidats sur les diverses opportunités. Le CSV est à la recherche des meilleurs talents pour une variété de postes en enseignement, en appui à l’apprentissage, en administration, en ressources humaines ou encore en conciergerie.

Finalement, Michael Norris a confirmé que l’ACFO-Hamilton était en mesure d’héberger gratuitement le site Web de la Table WWG pour une période indéterminée, ce qui représentera une bonne économie pour la Table de concertation qui ne reçoit pas de fonds de fonctionnement. Les membres ont accepté avec plaisir ce don.

La Table reprendra ses activités le 14 septembre.

Photo: Michael Norris (Photo : capture d’écran-RC)