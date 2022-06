Le 15 juin avait lieu la première remise des diplômes en personne aux étudiants de la Faculté des sciences appliquées de la santé de l’Université Brock depuis le début de la pandémie. Parmi les candidats en lice, Pascale Marchand, originaire de Hamilton et titulaire d’un Baccalauréat avec spécialisation en santé publique. Elle a terminé ses études avec une moyenne supérieure à 80 % au cours des quatre dernières années.

Mme Marchand est une jeune femme très engagée au sein de sa communauté. Grâce à son dynamisme, elle a créé un site Internet pendant ses études afin de se faire connaître dans la communauté et pour faciliter son réseautage. Jusqu’à maintenant, c’est une réussite.

« Je souhaite clarifier que je ne suis pas encore une ancienne étudiante de Brock. Je suis, cependant, diplômée de la Toronto Metropolitain University (anciennement Ryerson). Cela dit, j’avais déjà vécu une vie avant de retourner aux études pour un second baccalauréat. Retourner aux études en tant qu’adulte, c’est complètement différent des études après le secondaire. Cette fois-ci, j’avais de l’expérience en gestion de projets et surtout une expérience vécue qui m’offrait des connaissances approfondies sur une multitude de sujets. J’ai partagé mes connaissances avec mes camarades de classe, en style « mentorat non-officiel, raconte-t-elle.

« Pour les travaux de groupe, j’ai montré à mes pairs les techniques de base de gestion de projet. Comme ça, nous avons réussi à compléter des travaux soignés et à les remettre à temps. Ce n’est pas rien! Nous faisions tout ça en même temps que nous gérions nos vies autour d’une pandémie. De plus, je travaillais à temps plein. Ce n’était pas facile. »

Son riche parcours lui ouvrira bientôt les portes de la politique. « Mon plan A est de me présenter comme candidate au conseil municipal pour le quartier numéro quatre à Hamilton. Les élections sont le 24 octobre prochain. Pour l’instant, je suis la seule candidate francophone, à ce que je sache. Je crois que c’est le temps de passer à la prochaine étape de mes efforts de mobilisation et de sensibilisation pour améliorer l’équité sociale », explique Mme Marchand.

Pour elle, les décisions des conseils municipaux ont des enjeux énormes qui peuvent se ressentir jusqu’à l’international. Pour ce qui est du plan B, elle poursuivra ses études au cycle supérieur après avoir été admise au programme de Maîtrise en géographie à l’Université McMaster pour l’automne 2022.

Aujourd’hui, Pascale Marchand a acquis une expérience que ses camarades n’ont pas encore. « J’ai eu la chance de vivre une expérience d’études universitaires traditionnelle et celle d’études universitaires pendant une pandémie. Le contraste entre les deux est énorme. La première fois, je me suis facilement faite des amis; j’étais sur un campus; mes profs me reconnaissaient et il y avait des événements sur place. Cette fois-ci, nous avons soudainement fait la transition de cours en personne vers un enseignement en virtuel », précise-t-elle.

Avant la tenue de la cérémonie de remise des diplômes, Pascale Marchand était confiante que tout se passerait bien. « Ce sera non seulement la fin de mes études à Brock, mais aussi la fin des précautions sévères pour prévenir la propagation de la COVID-19. La pandémie n’est pas terminée. Mais pour moi, cette cérémonie a mis une petite finalité à cette période bouleversante », conclut-elle.

En plus de sa vie étudiante, Mme Marchand siège, entre autres, au Comité des services en français de la Clinique juridique de Hamilton, au conseil d’administration de Hamilton Bike Share et au Comité de santé et de sécurité au travail pour les agents de bord d’Air Canada postés à Toronto et le SCFP Local 4092.