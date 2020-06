La COVID-19 a forcé le report à l’an prochain de la Saint-Jean-Baptiste qui devait rassembler une foule considérable à l’Auberge Richelieu de Welland. Qu’à cela ne tienne! L’infatigable Muriel Thibault-Gauthier a entrepris de mettre sur pied un rendez-vous virtuel pour que 2020 ne se passe pas sans Saint-Jean.

Le 24 juin, les francophones de la région du Niagara et de Hamilton sont donc invités à se joindre par l’entremise de la plate-forme Zoom à cet événement qui leur donnera l’occasion de jaser, s’amuser, célébrer leur culture et, pour plusieurs, revoir une dernière fois les membres de la communauté avant les vacances.

Les participants devront se connecter entre 13 h et 13 h 30, puis l’activité se poursuivra jusqu’à 15 h. Pour recevoir par courriel les directives afin d’accéder à ce rassemblement en ligne, il suffit de contacter Mme Thibault-Gauthier à mthibault.mauve@gmail.com. Par la même occasion, les participants recevront un charivari (jeu consistant à découvrir des mots dont les lettres sont dans le désordre) sur le thème de la francophonie et une liste d’une soixantaine de mots et expressions, également liés à la francophonie, et parmi lesquels dix doivent être choisis. Lors de la rencontre du 24 juin, un « bingo de la Saint-Jean » se basera sur cette liste de mots.

Qu’il y ait un bingo à l’occasion de cette activité ne devrait surprendre personne : après une carrière dans l’enseignement, la nouvelle passion de Muriel Thibault-Gauthier est la génération du troisième âge. Parmi les nombreuses activités qu’elle organise pour les aînés figurent les bingos qui, pandémie oblige, se déroulent désormais en mode virtuel.

Cette Saint-Jean-Baptiste s’inscrit dans la foulée de ces activités en ligne pour les personnes âgées, mais s’adresse néanmoins à tout le monde. « Je voulais juste souligner la Saint-Jean et remercier ceux qui croient dans cette activité culturelle », confie l’organisatrice en mettant l’accent sur les organismes qui se préparaient à contribuer à la mise sur pied de la grande fête à l’Auberge Richelieu. Leurs efforts et commandites ne seront pas perdus puisque l’événement se déroulera simplement l’an prochain, mais, entre-temps, un hommage leur sera rendu dans le cadre de la Saint-Jean virtuelle.

En ce qui concerne la participation, la plate-forme Zoom la limitera à 100 personnes. Mme Thibault-Gauthier peut s’attendre à ce que de nombreux aînés se joignent au groupe si l’on en juge par l’accueil enthousiaste que ceux-ci réservent toujours à ses activités en ligne : « Je suis contente des commentaires que je reçois : ça met vraiment du soleil dans leur vie ». Néanmoins, les participants de toutes les générations devraient être en mesure de se tailler une place, car le déconfinement, le beau temps, l’approche des vacances et le fait que cette célébration se tient en semaine en après-midi réduiront possiblement le nombre de ceux qui pourront ou voudront s’asseoir devant leur ordinateur un 24 juin.

Muriel Thibault-Gauthier attend avec impatience cette occasion de célébrer. Elle invite les participants à porter du vert et du blanc, à se préparer à porter un toast et à faire le plein de bonne humeur!