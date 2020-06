Avec la fin de l’année scolaire viennent, dans le milieu de l’enseignement, les départs à la retraite, promotions et transferts. À Guelph, l’École élémentaire catholique Saint-René-Goupil voit ainsi quatre membres du personnel « faire leurs adieux » à la communauté scolaire francophone de cette ville. En effet, les enseignantes Ginette Allard, Hélène Plamondon et Lise Roy prendront une retraite bien méritée alors que le directeur Luc Renaud sera dès septembre prochain à la barre de l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée à Cambridge.

Leurs collègues et les parents ne voulaient pas les laisser partir sans leur adresser des remerciements chaleureux. La pandémie ne permettait malheureusement pas l’organisation de véritables festivités, mais une alternative a vite été trouvée.

C’est ainsi que le dimanche 14 juin, un défilé a été organisé en face de l’école : de nombreuses voitures décorées et ornées de souhaits sont passées sous le regard de ces employés méritants. Assis dans leurs véhicules respectifs, les participants respectaient les règles de distanciation sociale. Le comité organisateur a été satisfait du résultat, mais aimerait planifier une véritable célébration à l’automne si les conditions le permettent.

Ce sont de véritables piliers que l’école Saint-René-Goupil voit partir. Mme Allard y travaillait depuis 1988 et cumule en tout 39 ans d’expérience. La sphère musicale des activités scolaires et parascolaires a reposé entre ses mains pendant si longtemps et elle mettait une telle passion à partager son amour du chant qu’il est difficile de s’imaginer l’organisation des prochains spectacles et concerts sans sa contribution.

Ginette Allard a aussi été responsable du programme-cadre d’actualisation linguistique pour aider les élèves ayant des compétences limitées en français à s’adapter à une école francophone et réussir ainsi leur parcours d’étude. Elle a également, entre autres réalisations, relevé le défi de transformer sa classe en espace d’apprentissage virtuel tout en veillant au progrès de chaque élève comme elle l’a toujours fait.

Sa collègue, Hélène Plamondon, travaille aussi à Saint-René-Goupil depuis 1988 et elle y a passé toute sa carrière. Le sport est son créneau dans lequel elle s’est investie avec enthousiasme. Elle a initié un nombre considérable d’élèves aux bienfaits de l’activité physique tout en les invitant à se dépasser, notamment dans le cadre de ses fonctions d’entraîneuse en chef de nombreuses disciplines sportives à l’école : volley-ball, hockey, course de fond, etc.

Très dévouée envers ses élèves, Mme Plamondon les encourage souvent en dehors des heures de classe à l’occasion des joutes à l’aréna ou au terrain de soccer. Elle-même très active, elle a toujours mis en pratique ses recommandations en matière d’hygiène de vie et il faut se lever de bonne heure pour être capable de la surpasser à ce chapitre!

Enseignante depuis 1989, Lise Roy a partagé son temps entre Saint-René-Goupil et l’école Sacré-Cœur de Georgetown depuis 2003. Elle a toujours enseigné en milieu minoritaire et a occupé plusieurs fonctions au cours de sa carrière : bibliothécaire, responsable des enfants en difficulté, classe de 1re, 2e, 5e année, etc. Pour l’année scolaire 2019-2020, elle s’est fait confier une classe de maternelle/jardin.

Pleinement investie dans chaque tâche qu’elle s’est fait assigner, Mme Roy a toujours été très appréciée de ses collègues et des élèves. Maintenant à l’aube de la retraite, elle peut envisager de se livrer plus que jamais aux activités de plein air qu’elle adore : la nature et les plantes sont d’ailleurs mises en valeur dans sa salle de classe.

Le directeur de l’école, Luc Renaud, ne prend pas sa retraite, mais, puisqu’il quitte lui aussi Saint-René-Goupil, les organisateurs de l’hommage aux enseignantes ont eu une pensée pour lui par la même occasion. Il faut dire que les cinq ans qu’il a passés à la tête de l’école ont permis à M. Renaud de faire sa marque.

Quelques semaines à peine après son entrée en fonction, il connaissait déjà les noms des 200 élèves qu’il s’est toujours fait un devoir d’accueillir, beau temps mauvais temps, à l’entrée de l’école. Son dévouement pour les jeunes a caractérisé les initiatives qu’il a prises à leur endroit et s’est notamment traduit par ses encouragements constants à se dépasser à tous les niveaux. Il s’est également distingué par la mise en place d’activités caritatives.

En septembre, les employés de l’école Saint-René-Goupil, les élèves et leurs parents feront connaissance avec quatre nouvelles personnes qui à leur tour auront l’occasion de former une nouvelle génération. Bonne chance à tous et à toutes et vive l’éducation en français!