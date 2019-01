Il allait de soi que le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), l’une des plus importantes institutions francophones de la région, ait sa propre fête de fin d’année. Après tout, personne ne dédaigne célébrer lorsque vient le temps des Fêtes et, avec une clientèle aussi nombreuse, il était facile pour l’organisme de rassembler une foule de participants à ses deux sites.

C’est ainsi que tant à Welland qu’à Hamilton, le CSCHN a offert une fête familiale le vendredi 14 décembre. Le concept était le même dans les deux cas avec quelques variantes pour l’adapter aux particularités de la clientèle locale.

Prenons l’exemple de ce qui s’est déroulé à Welland. En fin d’après-midi, les enfants ont rencontré le père Noël et se sont fait prendre en photo avec lui. Des ateliers de bricolage, de dessin et de décoration de biscuits s’offraient également à leur créativité. Plusieurs bénévoles et employés du CSCHN, déguisés avec non moins d’originalité et d’humour sur des thèmes rappelant le temps des Fêtes, s’affairaient çà et là à coordonner les activités.

Cette main-d’oeuvre festive était également à la tâche lorsqu’est venu le moment de servir le souper. Au menu : dinde et accompagnements pour régaler petits et grands. Aux tables où elles étaient rassemblées, les familles pouvaient également répondre à un questionnaire pour tester leurs connaissances sur la culture populaire entourant le temps des Fêtes.

Après le repas, les enfants ont joué à un bingo adapté à leur âge, les chiffres des cartes étant remplacés par de petits dessins évoquant Noël. Qui plus est, la soirée a été complétée par le tirage de prix de présence : albums à colorier, produits de beauté, ensemble de thés, décorations, gants et tuque, etc.

L’activité a attiré son lot de jeunes familles qui, pendant environ trois heures, ont donc eu l’occasion de se divertir et de nouer des liens d’amitié. Le CSCHN a ainsi conclu l’année 2018 sur une note enjouée qui a permis à tous ses participants d’entamer 2019 du bon pied.

PHOTOS : Un souper a été servi en début de soirée.