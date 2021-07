Le vendredi 9 juillet, le Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara a annoncé la nomination de France Vaillancourt au poste de directrice générale de l’organisme.

Mme Vaillancourt possède plus de 18 années d’expérience au sein de divers postes de leadership et de gestion en Ontario, dont la majorité dans le secteur communautaire francophone.

Ainsi, de 2012 à 2017, France Vaillancourt a travaillé comme adjointe à la direction générale du CSCHN et était basée à Hamilton. Puis, au cours des quatre années qui ont suivi et jusqu’à tout récemment, elle était directrice générale au Community Living – Grimsby, Lincoln et West Lincoln, un organisme qui offre un éventail de programmes et de services pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Auparavant, Mme Vaillancourt travaillait comme directrice régionale auprès du Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l’Ontario, et du ministère du Procureur général.

Diplômée de l’Université d’Ottawa, la nouvelle directrice générale du CSCHN est reconnue dans son milieu comme une femme visionnaire, humaine, engagée, persévérante et habile à mobiliser toutes les parties prenantes pour la réalisation de buts et des intérêts communs.

« Je suis très heureuse de retourner au Centre de santé! J’ai l’impression d’avoir été travaillé à l’étranger où j’ai appris de nouvelles choses et fait des nouvelles connaissances, mais il est maintenant temps de retourner chez moi, et poursuivre le beau travail d’équipe avec ma grande famille du Centre de santé », affirme-t-elle avec enthousiasme.

Mme Vaillancourt entrera en fonction le 23 août prochain.

Au nom du conseil d’administration du CSCHN, Marcel Maurice a profité de l’occasion pour remercier M. Castonguay pour ses nombreuses années de dévouement et de service au Centre de santé communautaire et lui souhaiter une bonne retraite.

PHOTO – France Vaillancourt