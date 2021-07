Après 18 mois de restrictions sanitaires, Niagara Falls reprend petit à petit ses activités estivales. L’attraction touristique la plus célèbre étant les chutes qui attirent des millions de visiteurs chaque été. Autour de ce splendide spectacle naturel gravitent une foule d’activités, à tel point qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Entre divertissements et curiosités naturelles, voici quelques incontournables.

Voler au-dessus de la rivière

Que ce soit en hélicoptère, en téléphérique ou en tyrolienne, il existe plusieurs manières de prendre de hauteur, au-dessus de la rivière Niagara. Pour les plus audacieux, la Zipline est tout indiquée. Les adeptes de sensations fortes perchés à 67 mètres de haut s’élancent, depuis la corniche, suspendus à un câble long de 670 mètres. Quatre tyroliennes parallèles permettent de vivre l’aventure à plusieurs et d’atteindre une vitesse de plus 70 km/h avec une vue imprenable sur les chutes. Frissons garantis.

Une dernière option, plus douce et plus économique, est le Whirlpool Aero Car. Pour embarquer à bord de ce pittoresque téléphérique de 1916, il faut s’aventurer plus au nord. En aval, la rivière a creusé dans les gorges un gigantesque coude naturel, idéal pour l’enjamber depuis les airs. Le trajet de 10 minutes permet aux 35 passagers de contempler les tourbillons formés par les rapides, et d’apercevoir, côté américain, le parc national Whirlpool ainsi que la centrale hydroélectrique Robert-Moses.

Se perdre dans la serre

La serre Floral Showhouse se réinvente chaque saison. Si le printemps y est spectaculaire, le reste de l’année vaut lui aussi le détour. Ce sont les orchidées, les bonzaïs, les plantes grasses et les cactées qui s’épanouissent sous les serres. La visite se poursuit à l’extérieur entre les massifs de fleurs aux couleurs vives et d’étranges habitations à taille réduite. Ces maquettes d’une extrême précision issues de l’ancienne collection Cullen Miniature Village (de la région de Durham) et le petit train qui les sillonne font le bonheur des enfants, mais aussi des adultes qui y reconnaissent les détails de l’architecture du sud de la province.

Butterfly Conservatory

En reconstituant l’écosystème chaud et humide des pays tropicaux, dépourvu de prédateurs, le Butterfly Conservatory a réuni les conditions idéales au développement de plus de 2000 papillons exotiques issus de 45 espèces différentes. Les visiteurs qui déambulent sous l’immense dôme de verre de 1000 m2, dans les jardins botaniques de Niagara Falls, peuvent y voir naître, voler et butiner ces insectes éphémères venus du Costa Rica, du Brésil ou encore des Philippines.

Chaque année, 45 000 papillons naissent ici. Qu’ils soient adeptes du camouflage comme le hibou ou des couleurs vives comme le monarque, tous se nourrissent du pollen et du nectar des fleurs et il n’est pas rare qu’ils fassent une pause sur une épaule ou une main accueillante.

Dompter les rapides

Se promener sur la passerelle en bois du White Water Walk est le meilleur moyen d’approcher le plus près les rapides de la rivière Niagara, creusée dans les gorges qui séparent le Canada des États-Unis. En quelques secondes, un ascenseur fait passer le public du monde urbain en surface à l’état sauvage et saisissant des rapides en furie dont certains remous atteignent plusieurs mètres de hauteur.

Le long de la passerelle, des promontoires permettent d’accéder jusqu’au bord du cours d’eau pour immortaliser l’instant. Des panneaux sensibilisent également à la diversité et la fragilité de l’écosystème. Cette partie du Niagara est notamment l’habitat de tortues, serpents, rongeurs et oiseaux de proie dont certains sont en voie de disparition.

Pour profiter de plusieurs attractions à prix réduit, il existe des laissez-passer. Celui de la Commission des parcs permet d’explorer la nature depuis le Whirlpool Aero Car, le White Water Walk ou encore à bord du bateau HornBlower qui emmène les passagers au pied des plus célèbres chutes du monde.