Richard Caumartin

Le festival FrancoFEST, manifestation culturelle annuelle présentée dans le cadre des festivités de la Saint-Jean-Baptiste par le Centre francophone Hamilton (CFH), a attiré la foule du 19 au 21 juin au parc Gage.

Les activités ont débuté le vendredi, en fin d’après-midi, alors que le président du CFH, Baba Diop, et son directeur général Lanciné Koulibaly recevaient sur la scène du FrancoFEST la députée provinciale de Hamilton-Centre, Robin Lennox. L’organisme célébrait l’obtention d’une subvention de la Fondation Trillium destinée à diversifier et renforcer le festival en élargissant sa programmation inclusive et intergénérationnelle.

« Nous avions soumis une demande de subvention dans le cadre du programme Croissance pour le festival et elle a été approuvée pour deux ans. Une enveloppe de 140 500 $ répartie en deux versements : 65 000 $ pour l’édition 2026 et 75 500 $ pour 2027, confirme le directeur général. Cela permettra de créer une programmation plus inclusive avec beaucoup de jeux pour les enfants comme le public a pu le constater. »

Le plan du site était installé différemment pour cette 45e édition, plus près de l’entrée principale du secteur du parc où sont présentés habituellement les festivals d’été avec de plus grandes tentes et clôturé pour créer un espace plus chaleureux où tous les kiosques communautaires, les vendeurs de nourriture et d’artisanat étaient plus près des jeux pour les jeunes familles, et de la scène où les artistes ont performé durant le festival.

« Nous essayons de représenter dans notre programmation la diversité de la francophonie à Hamilton tout en restant fidèles à la francophonie de souche. Nous avons des artistes franco-ontariens, africains, maghrébins et québécois. Nous avons des activités pour tout le monde, que ce soit le bingo du dimanche pour les aînés et des spectacles pour enfants. Tout le monde trouve son compte finalement! », conclut Lanciné Koulibaly.

Sans oublier le cirque ambulant, le karaoké sous la tente de Radio-Canada, Marco le clown, et les prestations musicales de nombreux artistes tels que Véronique Bilodeau et le DJ SMPTY le vendredi soir, Mehdi Cayenne et Zale Seck le samedi soir, ainsi que le groupe franco-ontarien Ariko qui a clôturé le party. Un franc succès!

Photo : Des amuseurs publics ont diverti les enfants pendant le festival.