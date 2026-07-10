Alexia Grousson

Une quarantaine de nouveaux arrivants francophones se sont réunis le mois dernier au Marquis Gardens de Hamilton dans le cadre de la première Journée d’orientation et d’accueil des nouveaux arrivants.

Cette initiative du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) a été réalisée avec l’appui de la Communauté francophone accueillante (CFA) de Hamilton. La démarche visait à offrir aux participants un aperçu concret des ressources disponibles dans la région tout en favorisant les rencontres et le réseautage.

Contrairement à la Journée d’accueil des nouveaux arrivants proposée depuis plusieurs années à Hamilton dans une perspective davantage interculturelle et communautaire, la Journée d’orientation et d’accueil se présente comme une véritable foire d’information. Les participants en ont appris sur les services offerts par une dizaine d’organismes francophones et partenaires de la région.

L’activité a débuté par une série de présentations des organismes présents dont le CSCHN, la CFA, les conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, le Collège Boréal, La Cité, le Centre Rafiki, le Centre francophone Hamilton et la Clinique juridique communautaire, etc. Chacun a présenté ses programmes et services afin de mieux orienter les nouveaux résidents dans leur parcours d’intégration.

Pour rendre l’expérience plus interactive, les organisateurs ont proposé un jeu-questionnaire Kahoot portant sur les informations présentées, les services disponibles et la vie en français à Hamilton. Après un dîner servi sur place, les convives ont participé à une danse, mêlant salsa et bachata, avant de poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale.

Selon Loan Nguyen, agente de promotion et sensibilisation pour la CFA de Hamilton, la Journée a atteint son objectif de connecter les nouveaux arrivants entre eux et avec les différents services.

« Il y avait une très bonne ambiance. Le jeu a vraiment de rassemblé les gens. Deux tables ont remporté des livres en cadeau et nous avons aussi entendu deux témoignages. Comme c’était une première édition, il y aura certainement des améliorations à apporter, mais ce fut à la fois une belle occasion d’apprentissage et de détente », souligne-t-elle.

Parmi les participants, Yannick E., arrivé du Cameroun à la fin de 2025, a souligné l’importance de ce type d’initiative pour faciliter l’adaptation à une nouvelle réalité. « Ce n’est pas facile de s’intégrer au Canada, avec le climat et toutes les différences. Heureusement, j’ai eu l’occasion d’être en contact avec des fournisseurs de services et des organismes communautaires pour m’aider à mieux m’intégrer », raconte-t-il.

Ainsi, il a mieux compris les ressources existantes tout en brisant l’isolement. « C’est très important ce genre d’activité, surtout pour les personnes nouvellement arrivées. Quand on est célibataire, on a besoin de se détendre, de faire de nouvelles connaissances et de réseauter. »

Venue d’Haïti et installée à Hamilton depuis 18 mois, Yasmine P. estime également que l’accès aux organismes francophones a joué un rôle déterminant dans son parcours. « C’est un plaisir d’être à Hamilton, une ville très accueillante avec beaucoup d’organismes. Cela m’a facilité la vie », affirme-t-elle. Elle explique que l’apprentissage de l’anglais a constitué l’un de ses principaux défis.

« Le Collège Boréal m’a beaucoup aidée à améliorer mon anglais », dit-elle. Aujourd’hui, elle souhaite que ses enfants poursuivent leur parcours scolaire en français : « Je veux qu’ils gardent les deux langues, ce qui est un atout au Canada », ajoute-t-elle.

Pour Yasmine, le message aux nouveaux arrivants est clair : il faut profiter des ressources disponibles dès son arrivée. « Dirigez-vous vers les organismes, car il y a tellement de choses à apprendre. Ils vous accompagnent et vous aident à mieux comprendre comment ça fonctionne ici, ce qui facilite beaucoup l’intégration. »

En réunissant services, information et activités sociales dans un même événement, la Journée a permis aux nouveaux arrivants de mieux connaître leur milieu d’accueil tout en tissant des liens avec d’autres membres de la communauté francophone. Une première édition que les organisateurs espèrent voir s’inscrire durablement dans le parcours d’intégration des nouveaux résidents de Hamilton.

Photo : Des nouveaux arrivants francophones (Crédit : CFA Hamilton)