Yolande Melono

Le Centre communautaire francophone de Cambridge a ouvert ses portes aux aînés de 55 ans et plus pour une journée conviviale et animée, organisée exceptionnellement le dernier vendredi du mois de février. Habituellement tenue le quatrième jeudi du mois, cette rencontre mensuelle a été décalée en raison des élections provinciales, mais n’a en rien entamé l’enthousiasme des participants.

Pour cette édition, le bingo, un jeu prisé des aînés, était au cœur des festivités. « On ne gagne pas d’argent, c’est juste pour le plaisir de s’amuser », précise Angèle Lacroix, présidente du Centre communautaire, soulignant l’importance du divertissement et de la socialisation pour les participants.

Outre le bingo, diverses activités étaient proposées tout au long de la journée, telles que des jeux de société, des exercices physiques et un repas. « Tout est gratuit. Je remercie chaleureusement les bénévoles qui ont pris le temps de préparer et de servir le repas », ajoute Mme Lacroix, insistant sur le rôle essentiel du bénévolat dans le bon déroulement de ces activités.

Au-delà des jeux et du repas, ces rencontres mensuelles jouent un rôle crucial dans le renforcement du tissu social et la lutte contre l’isolement, un enjeu majeur pour de nombreux aînés. « Plusieurs participants m’ont confié qu’ils étaient ravis d’être là, de pouvoir échanger et de profiter des nombreuses activités proposées par le Centre. Ces témoignages positifs me réconfortent et me motivent à continuer. Parfois, nous avons besoin d’être assurés que nous sommes sur la bonne voie, et ces commentaires confirment que c’est le cas », confie la présidente.

L’engagement du Centre communautaire ne s’arrête pas là. Chaque mois, de nouvelles initiatives sont mises en place pour stimuler l’intérêt et encourager la participation des aînés. Le 27 mars, une activité de poterie Crock a Doodle sera proposée, une occasion unique de stimuler la créativité des participants dans une ambiance détendue et amicale.

Ces journées mensuelles sont rendues possibles grâce à la collaboration de partenaires fidèles, tels que le Programme francophone de jour pour les aînés de la Ville de Cambridge et la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario, qui soutient financièrement le repas offert aux participants. Grâce à ces appuis, le Centre communautaire francophone de Cambridge continue d’offrir aux aînés des moments de partage et de bien-être, favorisant ainsi leur épanouissement au sein de la communauté.

Photo : Des aînés en pleine forme! (crédit : CCFC)