Récemment, l’Association canadienne-française de l’Ontario – Régionale de Hamilton (ACFO-Hamilton) a reçu un financement de Patrimoine canadien pour mettre en place plusieurs activités axées sur la sensibilisation à la diversité culturelle et la promotion de l’inclusion.

Le point culminant des activités sera une journée d’activités au Bureau de l’engagement communautaire de l’Université McMaster le 19 mars où des exercices interactifs axés sur les perspectives autochtones ainsi que l’importance de reconnaître et de célébrer la diversité culturelle auront lieu.

Le 20 mars, c’est à l’École secondaire Georges-P.-Vanier que l’ACFO se rendra. Des activités viseront à sensibiliser les jeunes générations aux valeurs de tolérance, de respect mutuel et de promotion de l’égalité dans un environnement éducatif inclusif et engageant. Les célébrations se poursuivront en soirée avec la projection du film L’Afrique, berceau de l’humanité et des civilisations modernes. Le long métrage contribuera à rassembler les communautés les plus vulnérables au racisme.

« L’impact recherché à travers l’organisation de ces activités est de démontrer que nous pouvons vivre tous ensemble, et ce, peu importe nos cultures, nos valeurs, nos racines. Le Canada est un pays multiculturel et il fait bon vivre tout le monde ensemble », souligne le coordonnateur de l’ACFO-Hamilton, Patrick Elonge.

Ces initiatives s’inscrivent dans une démarche plus large visant à renforcer le dialogue interculturel et à favoriser un environnement plus inclusif au sein de la communauté. En mettant en lumière la richesse des cultures et l’importance du respect mutuel, l’ACFO-Hamilton espère contribuer à un changement durable, où la diversité est non seulement reconnue, mais célébrée comme une véritable force collective.