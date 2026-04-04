Pour soutenir la vitalité de la francophonie hors des grands centres, l’Association des théâtres francophones du Canada, avec Aurores Théâtrales, organise des ateliers de théâtre dans le cadre d’un projet national qui vise à renforcer la culture francophone dans différentes provinces.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional

Cette initiative, conçue pour répondre aux besoins particuliers des communautés locales et compléter les ressources culturelles existantes, s’appuie sur des partenariats avec des acteurs régionaux tel le Centre francophone Hamilton (CFH). C’est donc le samedi 21 mars que cette ville a accueilli une session qui mêlait écriture, improvisation et mise en scène, offrant aux acteurs en herbe une immersion complète dans l’art dramatique.

Animé par la comédienne et dramaturge Lara Arabian, la rencontre était ouverte à tous, du simple curieux au participant expérimenté. Certains découvraient le théâtre pour la première fois, tandis que d’autres suivaient des cours d’improvisation depuis plusieurs années.

« L’objectif principal est de donner aux apprenants les outils nécessaires pour continuer leurs projets personnels, explique Lara Arabian. Nous voulons que chacun reparte avec la confiance et les connaissances pour écrire, créer et même monter sa propre pièce si le cœur leur en dit. »

La séance a débuté par des exercices d’échauffement et des jeux de théâtre destinés à libérer la créativité et à familiariser les inscrits avec l’oralité et le corps dans l’espace scénique. Ensuite, chacun a été invité à créer son propre personnage à partir de monologues, et à explorer des émotions, des situations et des styles différents. À partir de ces monologues, Lara Arabian a guidé les participants pour construire des scènes qui impliquent plusieurs protagonistes.

« C’était très intéressant pour eux de découvrir l’oralité, de s’essayer à l’écriture scénique et de comprendre que le théâtre n’est pas seulement une question de mots, mais aussi de gestes, d’intentions et d’interactions », souligne la comédienne. Les talents émergents ont pu tester différentes techniques de mise en scène, apprendre le vocabulaire du théâtre et recevoir des conseils pour s’adresser aux comédiens et structurer une scène.

Le cours s’est déroulé dans une ambiance conviviale et stimulante. Plusieurs stagiaires ont déjà exprimé leur envie de poursuivre l’aventure, certains souhaitent même suivre des ateliers sur plusieurs semaines. Pour beaucoup, c’était l’occasion de découvrir une pratique artistique qui ne leur était pas familière, mais aussi de rencontrer d’autres francophones qui partagent le même intérêt pour le théâtre.

Au-delà des aspects techniques, cette initiative contribue à la vitalité de la culture francophone dans la région de Hamilton. « Très souvent, la culture passe par la langue. Avec cette rencontre récréative, nous donnons aux participants l’occasion de jouer en français, ce qui est particulièrement précieux hors des grands centres comme Ottawa ou Montréal », insiste Lara Arabian. L’activité a également suscité l’intérêt pour le théâtre local, dans le but d’inciter certains inscrits à envisager de découvrir les compagnies théâtrales de la région.

Lara Arabian se montre enthousiaste quant à l’avenir de cette initiative. « Nous espérons que cette formation ne restera pas un événement ponctuel », précise-t-elle.

Cette première édition marque donc un pas important pour la francophonie à Hamilton, et offre aux participants la possibilité d’explorer leur créativité, de développer leur confiance et de renforcer leur fierté linguistique. Une expérience qui promet de continuer à faire vivre la culture francophone bien au-delà de cette journée.

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Photo : Lara Arabian (Crédit : Culture Brew Art)