Chistiane Beaupré

À l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, le vendredi 20 mars, la communauté de Welland s’est réunie pour une activité rassembleuse et empreinte de fierté, articulée autour de deux moments forts : le lever du drapeau franco-ontarien à l’hôtel de ville, suivi d’un lunch convivial dans un restaurant local.

Dès 11 heures, malgré une météo particulièrement maussade marquée par une pluie abondante, de nombreux participants ont répondu présents à l’invitation. Les personnes arrivées avant l’heure se sont d’abord abritées à l’intérieur de l’hôtel de ville où du café leur a été servi. Puis, à 11 heures précises, elles sont sorties à l’extérieur, sur la place civique, à l’abri de la pluie, pour assister à la cérémonie.

Des enfants du centre éducatif La Boîte à soleil aux aînés du Club Renaissance, tous affichaient le même enthousiasme à célébrer leur langue et leur culture françaises. L’événement a également attiré des enseignants en congé, des directions d’école, des étudiants du Collège La Cité, des représentants d’organismes ainsi que plusieurs francophones de la communauté.

Comme à son habitude lors de ces cérémonies, le maire Frank Campion a chaleureusement accueilli les participants. L’ambiance s’est rapidement animée lorsque Muriel Thibault-Gauhier, organisatrice de l’événement, a lancé le chant de ralliement bien connu : « Olé, olé, olé Franco-Ontariens ».

Elle en a profité pour rappeler le caractère inclusif de la célébration, et souligné que « tous les accents étaient les bienvenus ». Elle a remercié ceux qui avaient bravé la pluie pour être présents, affirmant avec humour que « les francophones ne sont pas faits en chocolat ».

Le maire Campion s’est ensuite adressé à la foule en français, exprimant ses vœux à la communauté francophone de Welland et de toute la province. Il a affirmé sa fierté de compter sur une communauté aussi dynamique dans sa ville et a mentionné que ces occasions lui permettaient de pratiquer la langue française. Il a également exprimé son admiration pour la richesse de la culture francophone, déclarant que « la culture française est incroyable ». Il s’est dit impressionné par les jeunes qui ont la chance de grandir dans cet environnement culturel.

Bien que la majorité des élèves de l’élémentaire et du secondaire n’aient pu être présents en raison du congé scolaire, les plus jeunes, eux, avaient préparé une prestation musicale pleine de joie. Ils ont entraîné l’assistance avec des chansons adaptées à la journée, telles que « Si tu aimes le vert et blanc, tape des mains » ou encore « Si tu parles français avec tes amis, crie hourra », etc. Ces moments ont ajouté une touche de fraîcheur et de spontanéité à la cérémonie.

Par la suite, les participants se sont dirigés vers le gazébo pour assister au moment symbolique du lever du drapeau franco-ontarien. Rassemblés, le maire, les organisateurs, des conseillers municipaux et les membres de la communauté ont regardé avec fierté le drapeau s’élever au mât devant l’hôtel de ville.

La célébration s’est ensuite poursuivie au restaurant Coco Frutti, où de nombreux participants ont partagé un repas dans une ambiance chaleureuse et festive. Pendant plus d’une heure, les échanges en français ont fusé, ponctués à l’occasion par des « Olé, olé, olé Franco-Ontariens » repris en chœur.

À Welland, la francophonie est bien vivante, et cette journée en a été une belle démonstration : une communauté unie, fière de ses racines et toujours prête à faire entendre sa voix.

Photo (Crédit : C. Beaupré) : Après le lever du drapeau franco-ontarien, des francophones ont partagé un repas convivial dans un restaurant local.