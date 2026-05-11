Alexia Grousson

Réunis le 8 avril à Kitchener, les membres de l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) se sont rassemblés lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme présidée par Hervé Assogba.

L’organisme a souligné une programmation riche et diversifiée, marquée par de nombreuses initiatives ponctuelles qui ont rassemblé un public varié. Parmi les temps forts, le Festival du film francophone, en avril, a attiré plus de 180 cinéphiles autour de 5 projections. Les célébrations saisonnières ont également connu un franc succès, notamment la chasse aux œufs au parc de Waterloo Ouest et les activités du temps des Fêtes, qui ont rassemblé environ 150 personnes autour des ateliers de bricolage et de la séance de patinage.

L’engagement communautaire s’est aussi illustré à l’occasion du Jour de la Terre, où des bénévoles ont contribué au nettoyage des abords de l’école Vista Hills. De même, les activités de plein air, telles que les randonnées et pique-nique organisés au printemps et à l’automne dans les parcs de Shade Mills à Cambridge et Laurel Creek à Waterloo, ont favorisé la convivialité et les échanges en français.

La dimension culturelle n’a pas été en reste. La Franco-Fête, avec sa programmation variée – spectacles, activités familiales et exposants – a attiré quelque 300 participants. Le lever du drapeau franco-ontarien, organisé dans le cadre du 50e anniversaire de cet emblème, a rassemblé de nombreuses personnes à l’hôtel de ville de Kitchener, ce qui illustre l’attachement de la communauté à son identité.

D’autres activités ont contribué à renforcer les liens sociaux tels que la fête de l’Halloween ou encore la soirée afro-canadienne pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs. L’Association a également organisé des séances d’initiation au ski de fond, des activités de glisse et un brunch au féminin en mars.

En parallèle, l’AFKW a poursuivi ses activités récurrentes telles que les clubs de marche et de lecture ainsi que des ateliers artistiques et de nouvelles sessions sportives (badminton et pickleball).

Sur le plan stratégique, l’organisme a défini plusieurs priorités pour 2026-2027. Elle entend diversifier ses sources de financement, adopter une nouvelle charte, renforcer sa présence communautaire par le réseautage et accroître son offre d’activités, en particulier à destination des jeunes et des aînés.

La poursuite de la transformation numérique, le rapprochement avec les étudiants du postsecondaire et le recrutement de bénévoles figurent parmi les axes de développement. La recherche d’un local demeure par ailleurs un enjeu important. « Nous aimerions, dans un avenir proche, avoir un endroit à nous pour accueillir la communauté », relate Céline Corve, coordonnatrice de l’AFKW.

Le rapport financier fait état d’un solde créditeur de 18 733,27 $ au 31 mars 2025. Pour l’exercice 2025-2026, l’AFKW a enregistré des revenus totalisant plus de 50 000 $. Les dépenses, réparties entre les frais de fonctionnement et les activités, se sont élevées à 54 615,05 $, soit un léger déficit pour l’année.

Enfin, l’assemblée a procédé à l’élection de nouveaux membres au sein du conseil d’administration (CA). Marie-Hélène Brais a été réélue vice-présidente, tandis que Lionel Salvignol a été élu trésorier. Plusieurs membres du CA ont également été réélus : Ryan Wilson, Paulina Popescu, Élodie Salvignol, Paulin Bossou, Louis-Pascal Devink et Marise Twardus.

Photo : Les membres de l’équipe 2025-2026