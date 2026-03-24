

L’AFKW a tenu une soirée afro-canadienne le 6 mars à l’école Père-René-de-Galinée, à Cambridge. L’activité a rassemblé la communauté autour d’une programmation riche et variée, mettant en valeur les cultures africaines et leur contribution au paysage canadien. Les élèves ont présenté une pièce de théâtre, suivie de prestations de danse et d’un défilé de mode de costumes traditionnels. Des activités de bricolage, un repas communautaire et un spectacle d’Amadou Kienou ont complété cette soirée festive. (Crédit : AFKW)