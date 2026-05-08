Christiane Beaupré

La salle paroissiale du Sacré-Cœur de Welland a pris des airs de fête mexicaine à l’occasion de l’activité mensuelle du Club Renaissance. En effet, le vendredi 24 avril, le café / lunch aux saveurs du Mexique a rassemblé une centaine de membres dans une ambiance chaleureuse, colorée et festive, fidèle à l’esprit convivial qui caractérise ce regroupement d’aînés.

Dès l’arrivée, le décor donnait le ton. Les tables étaient dressées avec soin, recouvertes de nappes aux couleurs vives – orange, vert, turquoise, mauve et rose – ornées de motifs variés rappelant l’ambiance mexicaine. Des serviettes de table illustrées d’une piñata ajoutaient une touche ludique, tandis que sur les murs et colonnes, diverses décorations typiques transportaient les participants au pays du Soleil. Près de l’amplificateur, un cactus complétait parfaitement le décor.

Les membres avaient répondu à l’invitation avec enthousiasme. Plusieurs avaient revêtu des vêtements colorés, quelques-uns arboraient fièrement un sombrero. Dès les premiers instants, les éclats de rire et les salutations joyeuses témoignaient du plaisir de se retrouver.

Sur les tables, des croustilles de maïs accompagnées de fromage fondu ou de salsa attendaient les invités. La présidente, Muriel Thibault-Gauthier a lancé la rencontre avec énergie et bonne humeur en chantant : « Olé, olé, olé, olé, le Club Renaissance! » Elle a chaleureusement salué les « Franco-Mexicaines et Franco-Mexicains » présents, puis elle a invité chacun à échanger plusieurs « Hola! » avec ses voisins, ce qui a créé immédiatement une atmosphère festive.

L’animatrice a ensuite profité de l’occasion pour transmettre quelques annonces importantes. Elle a rappelé la disponibilité du Clin d’œil amical du printemps, ainsi que le prochain dîner de la Fête des Mères qui se tiendra le 7 mai à l’école Franco-Niagara. Préparé par les élèves et l’enseignant Mathieu Cyr, ce repas promet d’être un autre beau moment de rassemblement, accompagné d’un spectacle folklorique et de chansons à répondre.

Le père Guy Bertin a ensuite été invité à offrir la prière. Avec humour et simplicité, il a souligné le plaisir de se retrouver chaque mois autour de thèmes originaux qui permettent de créer des souvenirs et de renforcer les liens d’amitié. Il a conclu avec un sympathique « Bon Apetito! » qui a fait sourire l’assemblée.

Le repas principal proposait trois sortes de chili : un chili à la viande, un chili végétarien et un chili au poulet haché ainsi qu’un buffet avec nachos et autres croustilles accompagnés de crème sure et de salsa. Plusieurs membres du conseil d’administration du Club Renaissance, accompagnés de Mélanie Griffith de la Société Alzheimer et des étudiants du programme PSSP du Collège La Cité, avaient mis la main à la pâte pour préparer et servir ce délicieux repas. Chaque participant avait reçu un jeton mexicain à remettre au moment de se servir, ajoutant une touche amusante à l’activité. Une crème glacée attendait également les convives en dessert.

Bon anniversaire!

La journée a aussi permis de souligner un événement bien spécial : le 50e anniversaire du père Guy Bertin. Puisque l’âge minimum pour devenir membre du Club Renaissance est de 50 ans, il a reçu officiellement sa carte de membre ainsi qu’une carte-cadeau pour de l’essence d’une valeur de 100 $ en reconnaissance de son immense dévouement envers la paroisse et le club. L’initiation s’est poursuivie avec beaucoup de rires lors du traditionnel jeu de la piñata, où le père Guy, les yeux bandés, a tenté de faire tomber l’animal en papier mâché sous les encouragements des aînés.

Enfin, le jeu musical avec le « petit chapeau mexicain » a fait bouger tout le monde au son de la salsa. Entre danse, rires et éliminations amicales, l’activité a couronné Ginette comme « Mexicaine du jour », remportant notamment un billet pour la prochaine activité du club.

Comme à l’habitude, les membres ont terminé cette belle rencontre en poursuivant les échanges dans une ambiance détendue et amicale. Certains se sont dirigés vers le bingo, d’autres ont préféré une partie de pétanque, tandis que plusieurs ont simplement choisi de bavarder avec leurs amis, profitant de ces précieux moments de camaraderie. Divers tirages sont venus clôturer l’activité, ce qui a mis une touche finale joyeuse à cette journée haute en couleur.

Encore une fois, le Club Renaissance a su offrir bien plus qu’un café / lunch mexicain : une véritable célébration de l’amitié, de la culture et du plaisir d’être ensemble.

Photo (Christiane Beaupré) : Les participants au café / lunch mexicain