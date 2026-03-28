Les aînés étaient de nouveau en grand nombre à leur rendez-vous mensuel au café/lunch thématique du Club Renaissance Sacré-Cœur de Welland. Entre saveurs de cabane à sucre, ambiance de la Saint-Patrick et conférence sur la prévention de la fraude, la journée a su combiner convivialité, information et divertissement.

Christiane Beaupré

Le Club Renaissance Sacré-Cœur de Welland a connu un franc succès le vendredi 13 mars lors de son café/lunch mensuel, qui a réuni 128 participants dans une ambiance à la fois festive et conviviale.

Pour la première fois, l’organisme francophone a combiné deux thèmes populaires : la cabane à sucre et la fête de la Saint-Patrick. Les participants, vêtus majoritairement de vert, ont contribué à créer une atmosphère joyeuse rappelant à la fois les traditions irlandaises et le patrimoine francophone.

« Les gens avaient vraiment hâte à cette activité, souligne la présidente du club, Muriel Thibault-Gauthier. Certains membres du Club Renaissance étant d’origine irlandaise, ils ont été particulièrement touchés de voir la Saint-Patrick célébrée dans un contexte aussi chaleureux. »

Côté cuisine, les membres de l’exécutif et plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte pour préparer un menu inspiré de la cabane à sucre : gaufres nappées de sirop d’érable, trois variétés de fèves au lard, ainsi que des desserts à l’érable, dont biscuits et gâteaux. Mme Thibault-Gauthier a d’ailleurs tenu à souligner la contribution spéciale d’Yvonne Laferrière, une aînée de 94 ans, qui a préparé l’une des recettes de fèves au lard très appréciées des convives.

Mais la journée ne se limitait pas au plaisir de la table. Mars étant le mois de la sensibilisation à la fraude, une présentation éducative a été offerte par Desjardins. Les conseillers Jacob Ilantzis et Myrtho Désir-Knights ont animé une séance d’une heure portant sur les différentes formes de fraude visant particulièrement les aînés.

« Les membres avaient beaucoup de questions et c’était une excellente présentation », raconte Mme Thibault-Gauthier. Les présentateurs ont pris soin d’adapter leur message à leur auditoire, en répétant les informations essentielles, notamment l’importance de ne jamais divulguer son NIP.

À l’aide de mises en situation concrètes, ils ont illustré plusieurs stratagèmes courants, comme les faux appels d’urgence impliquant un petit-fils ou les courriels frauduleux demandant un transfert d’argent. Plusieurs participants ont profité de l’occasion pour partager leurs propres expériences, soulignant à quel point ces tentatives sont fréquentes.

Une présentation PowerPoint projetée sur grand écran a également permis d’expliquer les bonnes pratiques lors de l’utilisation d’une carte de débit, notamment l’importance de cacher son NIP et de rester vigilant lorsque quelqu’un manipule sa carte.

Fidèle à la tradition des Cafés/Lunchs du club, la journée comportait aussi un volet ludique. Le jeu du farfadet, imaginé par la présidente avec la collaboration de Rémi Aubin, membre du conseil d’administration, a particulièrement amusé les participants. Chaque personne a reçu une carte de trèfle et devait réagir lorsque certaines cartes étaient tirées.

La grande finale a réuni les détenteurs d’un six de trèfle, invités à s’asseoir sur une série de chaises devant l’ensemble des membres. L’un des sièges cachait un trèfle chanceux. C’est finalement André Rainville qui a découvert le symbole gagnant et a été couronné « farfadet de la journée », sous les applaudissements du public. Il est reparti avec une couronne et une carte-cadeau offerte par le Club Renaissance.

Les cafés/lunchs de l’organisme ont pour objectif de briser l’isolement des aînés tout en favorisant les rencontres sociales, la culture francophone et le partage d’information utile. « C’est vraiment une formule gagnante », affirme la présidente, soulignant que l’activité attire aussi des participants d’autres clubs de la péninsule du Niagara.

L’événement a également bénéficié de l’aide de neuf étudiants du programme de préposé aux soins personnels du Collège La Cité, partenaire du club. Ces jeunes ont participé à l’organisation, au service et au nettoyage, une expérience enrichissante autant pour eux que pour les membres.

Le Club Renaissance prépare déjà sa prochaine activité : le rendez-vous franco-western qui aura lieu le dimanche 29 mars à la salle paroissiale du Sacré-Cœur. Au programme : menu thématique, danses en ligne, jeux et tirages. Pour l’occasion, les « shérifs » Rémi et Michel veilleront au bon déroulement de cette rencontre qui promet d’être haute en couleur. Ce moment convivial aura un caractère particulier puisqu’il fait partie des rares activités du club ayant lieu la fin de semaine, et auxquelles les membres encore actifs sur le marché du travail peuvent participer plus facilement.

Une chose est certaine : si l’ambiance du dernier café/lunch est un indice, les aînés de Welland et de la Péninsule ont déjà hâte au prochain rendez-vous.

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Photo : Le café/lunch du 13 mars s’est déroulée dans une ambiance festive. (Photo : père Guy Bertin)