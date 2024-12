Le Collège La Cité, en partenariat avec le Foyer Richelieu Welland, propose un programme de formation en services de préposés au soutien pour répondre aux besoins de main-d’œuvre francophone dans le Niagara. Ce programme combine des cours théoriques en ligne et des stages pratiques, avec un fort potentiel d’employabilité au Foyer.

Christiane Beaupré – IJL Réseau.Presse – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le programme de services de préposés au soutien (ou aide aux bénéficiaires) est un programme de formation de moins d’un an que le Collège La Cité a développé en collaboration avec le Foyer Richelieu Welland. Le projet est né de discussions au cours de la pandémie de COVID alors que le gouvernement de l’Ontario offrait gratuitement du financement pour former des personnes dans ce domaine.

« Nous avions reçu du financement parce que le projet avait d’abord été offert au campus de Toronto, raconte Sébastien Laperrière, agent de liaison communautaire au Collège La Cité. Nous avons alors discuté avec le Foyer Richelieu qui, à ce moment-là, avait ouvert la porte pour que l’on puisse utiliser son site pour former des étudiants dans ce programme. Depuis septembre 2024, nous avons offert notre première cohorte dans ses installations. Le Foyer Richelieu bâtit actuellement un nouvel édifice pour les soins de longue durée qui ouvrira en 2025 et l’organisme aura besoin d’une centaine de préposés. Le Foyer a besoin de main-d’œuvre francophone, ce qui n’est pas facile à trouver. »

Ce partenariat permet au Collège La Cité de former des résidents du Niagara, déjà familiers avec le Foyer Richelieu. Le programme comprend des cours théoriques en visioconférence et des séances pratiques au Foyer. Les stages peuvent être réalisés ailleurs, mais sont encouragés au Foyer pour maximiser les opportunités d’emploi.

Les responsables du foyer de soins de longue durée francophone de Welland veulent avoir les étudiants en stage et les embaucher à court terme pour occuper tous les postes disponibles à l’automne 2025. Comme l’explique l’agent de liaison du Collège, la première cohorte a vraiment fait une bonne impression. « Ils sont extrêmement vigilants et studieux. Ils ont une excellente relation avec les résidents de l’établissement, alors c’est extrêmement positif pour tout le monde », poursuit-il.

Ce projet aura un impact très important sur le plan des services de santé en français pour la région du Niagara, et plus particulièrement à Welland dont les besoins de lits francophones de soins de longue durée sont toujours grandissants.

« Le Foyer Richelieu double sa capacité de lits francophones avec sa nouvelle construction et cela aidera au niveau des services de santé offerts en français. Les besoins sont de plus en plus grands et nous travaillons main dans la main avec ce genre d’établissement pour trouver les gens, les former plus qu’adéquatement car nos standards à La Cité sont assez élevés », confirme Sébastien Laperrière.

À l’heure actuelle, six étudiants font partie du programme, dont la capacité passera à huit pour la session d’hiver. La première porte ouverte a eu lieu au Foyer en mai 2024 et une autre à la fin août qui a permis aux étudiants déjà en cours d’admission d’aller chercher plus d’information. Deux de ces six inscriptions avaient été faites sur place ce jour-là. Puis, le 27 novembre, une autre journée porte ouverte donnait la possibilité de recruter d’autres candidats locaux.

Bon nombre des demandeurs sont des nouveaux arrivants dans le Niagara. Pour les aider à s’inscrire, La Cité offre des bourses. Le Consortium national de formation en santé (CNFS) du volet La Cité a été en mesure de sécuriser six bourses de 3000 $ chacune. Les étudiants auront aussi droit à certains remboursements pour des achats nécessaires à la formation tels que la vérification d’antécédents judiciaires obligatoire pour travailler dans ce domaine ou une formation en réanimation cardiorespiratoire jusqu’à un total de 750 $ de frais. Ils n’ont qu’à en faire la demande auprès du CNFS et sa coordonnatrice, Mélanie Boulet.

« Pour cette nouvelle porte ouverte, nous avons reçu plus de 25 personnes intéressées dont 3 nouvelles inscriptions pour la cohorte de janvier, explique Valérie Chartrand, directrice des Ressources humaines et des services d’appui au Foyer Richelieu. L’objectif de ce partenariat est d’aider les étudiants à rester en région et d’appuyer l’industrie des soins de santé à obtenir des préposés aux bénéficiaires. Nous avons ici dans la région du Niagara la plus forte croissance du nombre des aînés en Ontario, donc où la demande est la plus grande. En tant qu’employeur, nous sommes maintenant capable, grâce à ce programme de former nos propres futurs employés francophones. »

La collaboration de la communauté est essentielle. Des organismes tels que CERF Niagara, le Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara, le Réseau Franco-santé, l’Entité 2, Sofifran, la paroisse Sacré-Cœur et l’ABC communautaire réfèrent un nombre surprenant de personnes.

« C’est vraiment beau de voir toute une communauté se rassembler pour soutenir la francophonie et pourvoir à ses besoins », conclut M. Laperrière.

Photo : De gauche à droite : les étudiants Junise Dorvil, Marie Dominique Gourmanon, Antoine Zidor, Assade Fanfan et Raymonde Fanfan avec la résidente Pauline Ménard (Crédit : Foyer Richelieu)