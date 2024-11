Alexia Grousson

Le Carrefour des aînés francophones (CAF) du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara (CSCHN) existe depuis une dizaine d’années. Il fait son grand retour, après deux mois de pause estivale. Le CAF tient ses activités le vendredi dans la salle paroissiale Notre-Dame du Perpétuel-Secours. Les aînés francophones de plus de 55 ans qui résident à Hamilton et sur tout le territoire desservi par le CSCHN sont les bienvenus.

« La mission du CSCHN est d’offrir des services assurant le bien-être et la vitalité de la communauté francophone locale. Nous ciblons plusieurs populations et divers environnements. Le Carrefour des aînés en fait partie. Nous voulons permettre aux personnes plus âgées de sortir de l’isolement en les aidant à créer un réseau social, à se divertir, à s’amuser, et à s’enrichir grâce aux activités et ateliers proposés en parallèle », relate Espérance Ngendandumwe, intervenante en prévention et sensibilisation en matière d’abus au Centre de santé.

Les aînés arrivent dès 10 h et peuvent jaser en prenant un café, ou bien directement commencer à jouer aux cartes, à des jeux de société ou à la pétanque en salle. Selon les semaines, il y a des thèmes pour les ateliers qui varient selon la disponibilité des intervenants. Par exemple, des séances de yoga sur chaise permettent aux participants d’obtenir les bienfaits de ce sport sans trop se fatiguer; à la fin de chaque mois, il y a une célébration des anniversaires pour ceux qui ont eu leur fête au cours du mois, etc.

Le CAF propose aussi des activités de valorisation des aînés et de prévention contre la maltraitance. Ils apprennent à reconnaître les signes, connaître les ressources disponibles dans la communauté, où et à qui s’adresser en cas de plainte et comment apporter son soutien à une personne victime de violence.

« Nous voulons assurer leur bien-être global tout en leur permettant de continuer à s’enrichir par le biais de divers ateliers constructifs car, quel que soit l’âge, on n’arrête jamais d’apprendre. Ce sont de bons moments de socialisation ensemble », ajoute Mme Ngendandumwe.

Après cette première période, c’est le temps du repas partage. Un repas sain, préparé par une diététicienne et des bénévoles du Centre de santé, est offert aux participants. Pour continuer dans la valorisation active des aînés et contribuer au bon déroulement du programme, ces derniers peuvent participer à la mise en place de la salle, à la préparation du café et au service du repas. Ensuite, ils continuent de socialiser ou peuvent profiter d’un atelier de 30 minutes.

De plus, il y a un comité consultatif permettant à tous les aînés de contribuer au développement du CFA ainsi qu’à la planification des ateliers et des activités pour les mois à venir. Les membres du comité donnent leur avis sur ce que les aînés préfèrent et ce qu’ils aiment moins ainsi que les repas souhaités. Ce comité se réunit deux fois par an et ceux qui le souhaitent peuvent en faire partie.

Pour être membre du CAF, il suffit de se présenter au Centre de santé et de s’inscrire. À l’heure actuelle, la moyenne des participants, le vendredi, est de 50 personnes.

Le Centre de santé souhaite aussi inclure les aînés nouvellement arrivés dans la région, afin de les aider à se sentir inclus dans la communauté et à s’intégrer harmonieusement. De plus, le CSCHN offre gratuitement des billets d’autobus pour ceux qui ne disposent pas d’un véhicule. Le Centre possède également une fourgonnette, permettant de se déplacer pour aller chercher des participants selon le besoin et sur demande.

« On s’amuse bien, on rit, on apprend, c’est sécuritaire et tout le monde applique le principe de base : je me respecte et je respecte les autres », conclut Espérance Ngendandumwe.

Photo (CSCHN) : Atelier de peinture