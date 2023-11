Alexia Grousson

Le 29 octobre, l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) et le Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) se sont associés pour organiser une fête d’Halloween, faisant ainsi la joie des petits comme des grands.

« Lorsque nous avons récupéré la salle le dimanche matin, nous étions agréablement surpris de constater qu’elle était déjà décorée. La veille, la salle avait été louée pour une soirée d’Halloween et les organisateurs ont eu la gentillesse de nous laisser toutes leurs décorations. C’était vraiment génial. Il y avait plusieurs chapeaux de sorcières accrochés au plafond ou encore de grandes statues déguisées. Cela a rajouté un plus à l’ambiance », explique la coordinatrice de l’AFKW, Céline Corve.

Plusieurs ateliers étaient organisés aux différentes tables, avec l’aide des bénévoles et des parents. « Dès leur arrivée, les enfants pouvaient choisir leur première activité. Par exemple, il y avait une table réservée pour creuser sa citrouille et la décorer avec des marqueurs, des paillettes et des autocollants. Une autre avec différents coloriages sur le thème de l’Halloween et même des ballons à colorier. Il y avait aussi une station maquillage et un atelier de décoration de gâteaux sablés, avec des glaçages colorés et des vermicelles », ajoute Céline Corve.

Les enfants pouvaient aussi jouer à des jeux tel le lancer d’anneaux sur des petits arbres gonflables ou alors ils pouvaient créer des squelettes en utilisant des cotons-tiges.

Pour terminer, tous les enfants en costume ont défilé dans toute la salle, puis une photo de groupe a été prise sur un fond décoré pour l’occasion.

« Après chaque activité, les jeunes gagnaient des cadeaux comme des casse-tête, des yoyos, de la pâte à modeler et, bien sûr, beaucoup de friandises. J’avais commandé 45 citrouilles en vue du nombre de participants préinscrits et elles sont toutes parties. Nous avons accueilli environ 80 enfants sans compter les parents. C’est une belle participation pour ce genre d’activités et nous en sommes vraiment fiers.

« Il y a eu une belle collaboration entre l’AFKW et le CCFC, ce qui a permis de réunir différentes générations et d’en profiter tous ensemble. Merci à tous les membres, bénévoles et parents pour leur contribution et leur aide précieuse. Les familles sont reparties plus que satisfaites de leur journée », conclut Céline Corve.

Photo (courtoisie AFKW) : Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à se faire prendre en photo.