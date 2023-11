Alexia Grousson

Le 31 octobre, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a reçu de la visite à ses deux sites. Avec la collaboration des centres de la petite enfance On y va et des bénévoles du CSCHN, plusieurs jeunes sont venus déguisés, ont déambulé dans les couloirs et ont récolté des friandises et des jouets. « À Welland, il y a eu 12 familles, 13 enfants et 17 parents. Les enfants se sont beaucoup amusés et leurs familles ont été très reconnaissantes de l’accueil qu’elles ont reçu de la part des employés du Centre. Il y a également eu une collation avec des muffins à la citrouille.

À Hamilton, sept familles étaient heureuses et excitées de participer car pour plusieurs d’entre elles, il s’agissait de leur première fête de l’Halloween. Il y a aussi eu un cercle de lecture avant le défilé des costumes. « C’est vraiment de bons moments pour nous. Les employés sont toujours emballés de voir des familles débarquées dans leurs bureaux », raconte Bianca Gagnon, coordinatrice au CSCHN. La photo ci-dessus, laisse voir la joie sur les visages des participants.

Photo (courtoisie CSCHN)