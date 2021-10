Apprendre le français c’est une chose, mais l’apprendre dans un contexte divertissant, enrichissant et propre à mettre des visages et une histoire sur cette langue, c’en est une autre. Pour aller au-delà des règles de grammaire et des rudiments de base de la conversation, Sophie Capron a donc décidé de mettre ses élèves de 7e et 8e années en contact avec des aînés.

Enseignante à la Stratford Intermediate School, elle entend y reproduire une expérience qu’elle a menée alors qu’elle enseignait dans une école de la Nouvelle-Écosse. La seule différence réside dans le fait que ses élèves d’Halifax étaient francophones alors que ceux de Stratford sont en immersion. L’objectif demeure le même : « Le but, c’est de sortir les personnes âgées de l’isolement et que les jeunes puissent parler de francophonie », commente Mme Capron.

Concrètement, c’est un programme de correspondance que l’enseignante souhaite mettre en place. Dans le meilleur des cas, ce serait au moins une dizaine de personnes âgées qui participeraient au projet et qui seraient chacune jumelée avec deux ou trois élèves (la classe de Mme Capron en compte 26). Les échanges seraient facilités par la petite taille des groupes et par le fait que le jumelage se ferait en partie en fonction des goûts et intérêts des uns et des autres.

Jusqu’au printemps 2022, à raison d’une ou deux lettres ou courriels par mois et, éventuellement, d’une ou deux rencontres en virtuel au cours de l’année, les aînés et ces jeunes de 12 ou 13 ans discuteraient de la francophonie, des différences entre l’enseignement d’hier et d’aujourd’hui, des luttes linguistiques des Franco-Ontariens, des loisirs populaires aux différentes époques, etc.

« Si les restrictions liées à la COVID sont levées, on pourrait se rencontrer en personne », envisage Sophie Capron.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, le dialogue se fera à distance, de sorte que des aînés de partout en Ontario peuvent participer. Grâce aux échanges qui se dérouleront entre eux et les élèves, ces derniers pourront constater que le français n’est pas qu’une matière scolaire, mais une réalité vécue par des milliers de gens en Ontario.

Les jeunes pourront aussi, par la même occasion, découvrir l’importance de l’engagement communautaire, acquérir une plus grande appréciation pour le bilinguisme et développer des valeurs de bienveillance et de solidarité à l’endroit des aînés.

Les personnes âgées qui voudraient participer à ce programme de correspondance intergénérationnelle peuvent contacter Mme Capron par téléphone au 519-301-1564 ou par courriel à l’adresse sophie.capron@ed.amdsb.ca.