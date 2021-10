Les membres de la Table de concertation de Waterloo-Wellington-Guelph (WWG) se sont retrouvés le mardi 5 octobre pour une première rencontre cet automne. Plusieurs changements ont eu lieu depuis quelques mois au sein du groupe, notamment le départ de Sébastien Aka Kouakou, coprésident de la Table et coordonnateur de l’ACFO régionale de Hamilton.

« Sébastien continue son engagement dans la communauté francophone grâce à son rôle au sein de l’équipe du Conseil de la coopération de l’Ontario. Nous lui souhaitons bon succès dans ses projets, indique la coprésidente de la Table, Lucie Allard. Je vous invite à souhaiter la bienvenue à Michael Norris, administrateur de l’ACFO Hamilton, comme coprésident intérimaire de la Table WWG. »

Le premier sujet abordé a été celui de l’engagement des jeunes au sous-comité pour les étudiants et jeunes professionnels (Projet des communautés accueillantes), et les membres ont souhaité officieusement la bienvenue à Camélie Balzile-Lapalme, nouvelle ambassadrice de la Table, responsable des jeunes faisant partie du sous-comité (Selinam Afovia, Christelle Ulysse, Justin Zihindula, Jeanne d’Arc Tchiogio et Tiffany Djomou Tchiogio). Une rencontre sera organisée prochainement pour permettre à quelques intervenants de la Table de poser des questions à Camélie Balzile-Lapalme à propos des prochaines démarches de ce sous-comité.

La gestion de la Table, et plus particulièrement du nouveau site Web francophoneswwg.ca, des médias sociaux et des nouvelles capsules vidéo, dont la création et la mise en ligne ont été financées par des fonds du projet pour les communautés accueillantes, est un défi.

Les membres espèrent que la personne qui sera embauchée à court terme sera en place dès le mois de novembre. Cependant, ils espèrent trouver du financement pour créer à plus long terme un poste permanent pour soutenir la coordination et les communications de la Table.

Il a également été question de la portée des interventions de la Table WWG et un sommaire des impacts de celle-ci auprès de la communauté sera publié prochainement.

Mme Allard a également demandé aux participants d’énumérer quelques enjeux à cibler pour les communautés francophones et francophiles de cette région. Les éléments qui sont ressortis de cette discussion sont la capacité des organismes affaiblis par presque deux années de pandémie de la COVID-19, les services de santé en français et la santé mentale, la visibilité des organismes francophones et comment mousser l’importance de la dualité linguistique, les initiatives d’activités parascolaires pour les jeunes francophones de la région et pour finir, la pénurie de candidats francophones pour répondre aux besoins du secteur de l’emploi bilingue à WWG. La prochaine réunion du groupe est prévue pour le 23 novembre.

PHOTO – Lucie Allard