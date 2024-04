Alexia Grousson

Le 18 mars marque la date du lancement de la tournée régionale de sensibilisation sur l’offre, l’utilisation et la demande des services de santé en français (SSF) pour la région du sud-ouest de l’Ontario. Le lancement officiel a eu lieu virtuellement sur la plateforme Zoom auprès d’une quarantaine de participants.

Paul Lachance, président de l’Entité 1 et Melinda Chartrand, présidente de l’Entité 2, ont d’abord rappelé que le projet est né d’une collaboration des deux entités de planification de SSF : l’Entité 1 pour les régions d’Érié St. Clair/Sud-Ouest, et l’Entité 2 pour les régions de Waterloo, Wellington, Hamilton, Niagara, Haldimand, Brant ainsi que des deux communautés de pratiques des professionnels bilingues.

Hanane Kabli, agente de planification pour l’Entité 2, a fait défiler un PowerPoint rappelant les étapes du projet depuis sa création en 2022-2023. Elle a également évoqué les étapes en cours ainsi que les activités qui suivront la tournée, à savoir la plénière régionale prévue pour octobre 2024 et la publication des rapports.

La tournée 2024 passe par London et Cambridge en avril et Windsor-Essex, Hamilton, Chatham-Kent et Niagara en mai. Le calendrier détaillé sera communiqué sur le site web des Entités et leurs médias sociaux.

« Il y aura deux dates par ville. Une sera destinée à la communauté afin d’écouter ses besoins, expliquer son rôle, ses droits et lui donner les ressources nécessaires pour contribuer à l’amélioration des SSF. La deuxième date sera pour les fournisseurs de services afin de les informer de l’importance de l’offre active, des obligations en matière de SSF, d’écouter leurs besoins tout en leur donnant aussi les ressources disponibles pour les soutenir », relate Mme Kabli.

Enfin, les directeurs généraux des Entités 1 et 2, respectivement Paul Levac et Annie Boucher, ont conclu en souhaitant faire le pont entre les fournisseurs et la communauté. « Nous avons un dilemme à régler : les fournisseurs disent ne pas (ou peu) recevoir de demande pour des SSF et la communauté relate que les SSF ne sont pas offerts ou n’existent pas. Nous espérons que de nombreuses personnes répondront à l’appel de cette campagne, en diffusant les informations de la tournée au plus grand nombre possible, en participant aux rencontres et en partageant leur expérience afin de nous aider à faire le pont entre les fournisseurs et la communauté. »

Photo : Paul Levac et Annie Boucher ont récemment participé à une rencontre à Toronto avec l’Entité 3 pour expliquer la tournée régionale.