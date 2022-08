(R.C.) L’Auberge Richelieu de Welland recevait, le 24 juillet, Cruise Control, un groupe de bénévoles coordonné par le président de l’organisme Rick Robbs pour une exposition internationale de voitures Volkswagen intitulée « Beetlemania ».

Tous les profits liés à l’activité seront remis au Fonds Foyer Richelieu pour aider à la construction du nouveau foyer de soins de longue durée de 128 lits dont 10 seront gérés par Hospice Niagara. Le foyer sera également doté d’un centre culturel.

La deuxième phase consistera à moderniser l’immeuble actuel pour créer la Maison Richelieu qui offrira 50 nouveaux logements avec services de soutien. Ce projet permettra la création d’une centaine de nouveaux emplois. « Nous avons envoyé l’offre de soumission aux différents entrepreneurs et si les propositions retenues entrent dans notre budget, nous espérons que la construction débutera en septembre », confirme Sean Keays, directeur général du Foyer Richelieu.

« Cette activité est une collecte de fonds qui fait partie de notre campagne Pour les vies devant nous, explique Daniel Keays, directeur du développement et des relations avec les donateurs à la fondation Fonds Foyer Richelieu. Les bénévoles de Cruise Control organisent cette exposition de voitures parce qu’ils aiment le faire et souhaitent soutenir la communauté. Il s’agit du premier événement du genre à Welland. »

Les organisateurs attendaient près de 200 participants inscrits pour exposer leur véhicule mais la pluie annoncée ce jour-là en a découragé plusieurs. Finalement, environ 75 modèles de Volkswagen étaient sur place.

« Nous faisons une exposition comme celle-là depuis plus de 40 ans, confirme Rick Robbs, et mes bénévoles sont de la partie depuis bon nombre d’années. C’est plaisant de travailler avec eux, ils sont fiables et toujours prêts à aider une bonne cause. Les voitures de l’exposition proviennent d’un peu partout en Ontario et des États-Unis. Les participants viennent à nos événements pour s’amuser, voyager et rencontrer d’autres propriétaires de Volkswagen. La cause en vaut toujours la peine pour eux. »

Les Richelieu et autres bénévoles ont amassé des fonds de différentes façons, comme l’explique le coordinateur de la journée et président de l’Auberge Richelieu, Jacques Carrier. « Ce matin, nos bénévoles ont cuisiné un déjeuner avec crêpes et saucisses pour les visiteurs. Nous avons répété la vente de nourriture pour le lunch avec hamburgers et hot dogs, et nous avons aussi vendu des billets pour un tirage 50/50. Si vous ajoutez le coût d’entrée pour les exposants, les contributions de nos commanditaires et la location d’espaces pour des kiosques d’artisanat et autres objets, à la fin de la journée, le montant amassé est très intéressant », assure M. Carrier.

Au total, après les dépenses, l’événement original Beetlemania aura rapporté un peu plus de 2000 $ au Fonds Foyer Richelieu.