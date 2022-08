Du 6 au 21 août, la région de Niagara accueillera plus de 5000 participants (athlètes, entraîneurs et personnel de soutien) pour concourir au podium des Jeux d’été du Canada Niagara 2022. La compétition mettra en vedette 18 sports différents, dont une compétition inaugurale de rugby à sept (féminin seulement) et le retour de la crosse après une absence de 37 ans au programme des Jeux (1985).

Au moment d’aller sous presse, Équipe Ontario n’avait toujours pas annoncé la liste complète des athlètes qui participeront aux compétitions mais voici deux athlètes à surveiller dans les compétitions de natation durant ces Jeux. Natation Ontario a annoncé que 32 nageurs ont été sélectionnés pour les Jeux du Canada, 24 nageurs olympiques, 4 paralympiques et 4 pour le volet Olympiques spéciaux. Le groupe sera mené par l’entraineuse en chef Cathy Pardy et compétitionneront dans la piscine de Brock University du 7 au 11 août et au Welland International Flatwater Centre le 12 août.

Julie Brousseau

Pour la Franco-Ontarienne Julie Brousseau, sa participation aux Jeux d’été du Canada Niagara 2022 n’est pas issue du hasard. C’est la culmination d’un travail acharné, d’un entraînement intense et un engagement de se rapprocher le plus possible de la perfection dans un sport nautique où elle a déjà attiré l’attention de bien des gens.

À seulement 16 ans, la jeune nageuse s’est elle-même positionnée parmi l’élite canadienne dans les compétitions de brasse, style libre et quatre nages individuel. Elle l’a prouvé aux essais canadiens de natation 2022 en avril à Victoria, en Colombie-Britannique. Finissant avec plusieurs médailles et brisant une panoplie de records d’équipe, Julie Brousseau a mérité une place dans la contingence canadienne qui ira aux Junior Pan Pacific Games à Hawaï plus tard cet été.

Mais pour l’instant, la jeune athlète originaire d’Ottawa se concentre sur son voyage dans la région du Niagara pour les Jeux du Canada. « Honnêtement, je ne croyais pas être invitée, dit-elle sur le site de Natation Ontario. J’ai toujours pensé que ce serait super cool de compétitionner avec autant de grands nageurs de toutes les régions du pays. »

Au fil des ans, le Canada a bien fait en natation et pourrait voir émerger en Julie Brousseau une autre grande nageuse, une étoile montante à surveiller de près aux Jeux d’été du Canada dans le Niagara.

Antoine Destang

Antoine Destang est un des quelques jeunes nageurs canadiens d’origine afro-américaine, une étoile montante et un modèle pour les autres minorités. Il comprend les avantages d’avoir un bon entraîneur. Astucieux, doté d’une soif de connaissances, athlétique et déterminé à atteindre les plus hauts sommets, il est bien parti pour devenir une sensation canadienne en natation.

L’adolescent de 14 ans natif de Toronto a beaucoup appris grâce à sa persistance pour atteindre le sommet. Il aura la chance de le montrer en tant que membre de la puissante Équipe Ontario lors de la 28e édition des Jeux d’été du Canada. Il est considéré comme l’un des deux meilleurs nageurs de son groupe d’âge au pays. Pour vous donner un exemple de son talent, il a battu le record canadien dans la catégorie des nageurs de 13 et 14 ans à la compétition Ontario Junior International à Toronto avec un temps au 100 mètres papillon de 55,22 secondes. Il n’avait que 13 ans à l’époque lors de cette compétition ouverte aux nageurs de moins de 18 ans en Ontario. « Les Jeux du Canada était l’un de mes objectifs et je le vois comme une étape pour en atteindre une plus grande, celle de faire l’équipe olympique », disait-il en prévision de son départ pour le Niagara.

Source : Natation Ontario