Grand jour à l’Académie catholique Mère-Teresa de Hamilton : le mardi 16 avril, une cérémonie de citoyenneté rassemblant une trentaine de francophones sur le point d’être admis dans la grande famille canadienne se tenait dans le gymnase de l’école. L’assistance, composée de parents, amis, élèves et membres de la communauté, a également participé, dans la mesure de ce qui lui était alloué, au cérémonial et au décorum entourant ce moment important.

Après quelques mots de la directrice, Pascale Salloum, pour souhaiter la bienvenue à tous et souligner l’honneur que représente, pour l’école, le fait d’accueillir pareil événement, le greffier de cérémonie, Trevor Jones, en a expliqué le déroulement. Ce fut ensuite au tour du Dr. Gary Warner de s’adresser à l’auditoire.

Professeur de littérature à l’Université McMaster aujourd’hui retraité et membre de l’Ordre du Canada, le Dr Warner fait partie de ces rares personnalités éminentes à pouvoir exercer la fonction de président de cérémonie bénévole. Il a d’emblée souligné les droits juridiques et politiques liés à l’accession à la citoyenneté et encouragé les futurs citoyens à faire du bénévolat dans leur communauté. Le Dr Warner a conclu en rappelant, en quelques mots, les fondements sociopolitiques modernes du Canada.

Puis, le moment tant attendu est arrivé. Les candidats à la citoyenneté ont prononcé en choeur, dans les deux langues officielles, le serment solennel. Les membres de l’assistance avait aussi été invité à le dire, question de renouveler leur allégeance au Canada. Chacun des nouveaux citoyens a ensuite reçu un certificat attestant de leur changement de statut et un unifolié. Un intermède musical a peu après rappelé une dimension essentielle de l’identité canadienne : la chorale de l’école a entonné Notre place, l’hymne franco-ontarien, mettant en évidence la place du français au Canada en général et, dans le cas présent, plus particulièrement en Ontario.

Marcel Levesque et Jérôme Pépin, respectivement conseiller scolaire et surintendant de l’éducation au Conseil scolaire catholique MonAvenir, ont adressé leurs félicitations et remerciements en guise de conclusion à la cérémonie. Celle-ci comprenait également la participation de Ron Kirk, vétéran de la marine canadienne, présent afin d’illustrer le rôle des Forces armées dans l’identité et l’histoire du pays.

Après l’Ô Canada de circonstance, le sérieux de la cérémonie a fait place à la détente : les conversations autour du gâteau ont côtoyé d’innombrables prises de photo et c’est sur cette note amicale que s’est achevé cet événement remarquable à l’Académie catholique Mère-Teresa.

PHOTO : L’assistance a prêté serment comme le veut la loi.