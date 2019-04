Le programme, créé par des bénévoles de la région du Niagara, existe depuis 1997 mais peu avait été fait jusqu’à maintenant pour y intéresser les francophones. Cela est progressivement en train de changer et Gatekeepers compte rejoindre cette communauté pour mieux la desservir.

En quoi consiste ce programme? Gatekeepers est financé par le Réseau local d’intégration des services de santé Hamilton Niagara Haldimand Brant et opère sous la supervision de la municipalité régionale du Niagara. Il s’agit d’une ligne téléphonique, en opération de 8 h 30 à 20 h 30, 365 jours par année, destinée à recevoir les signalements d’aînés isolés, à risque ou vulnérables afin de leur prêter assistance. Le programme repose sur la participation du public, sans quoi il ne peut livrer des résultats.

Son fonctionnement est simple. Des bénévoles sont d’abord formés pour connaître les signes d’aînés en situation difficile : confusion, caractère changeant, habileté décroissante à utiliser de l’argent et à payer les factures, signes d’abus ou de négligence à leur endroit, détérioration de l’apparence personnel ou du domicile, etc. Ces bénévoles rencontrent ensuite ceux qui sont en contact fréquent avec les personnes âgées (chauffeurs de taxi, pharmaciens, commerçants, etc.) afin de leur apprendre les signes à surveiller et pour les inciter à contacter Gatekeepers pour signaler les cas qui se présentent à eux.

En fonction de l’information transmise, Gatekeepers déterminera les besoins de l’aîné et, ce faisant, le professionnel qui sera responsable de l’approcher pour s’assurer de son bien-être et, éventuellement, lui offrir les services d’une agence. Gatekeepers travaille en partenariat avec plusieurs organismes et ce sont leurs employés qui travaillent sur le terrain avec ces personnes âgées en situation précaire. Pour ce qui est des aînés francophones, quels que soient leurs problèmes, la visite initiale se fera par un représentant du Centre de santé communautaire.

Il n’est pas nécessaire d’avoir été approché par un bénévole de Gatekeepers pour prendre l’initiative de téléphoner au 905-684-0968 afin de signaler un aîné en difficulté. L’appel sera confidentiel. Ceux qui contactent Gatekeepers n’ont pas besoin d’être un proche de la personne âgée qu’il souhaite aider ni de connaître tous les détails relativement à sa situation.