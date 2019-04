Les 29 et 30 mars derniers à Toronto, Karina Gagnon-Thivierge, superviseure à La Boîte à soleil L’Héritage de St. Catharines, a représenté La Boîte à soleil à un forum présenté par le Centre d’excellence francophone (CEF), le tout cogéré par l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO) et le Collège Boréal. Lors de ces deux journées fort chargées et basées sur les échanges entre les participants et participantes, plusieurs sujets ont été abordés afin d’outiller les leaders communautaires dans le milieu des services à l’enfance. Pour les appuyer dans leur démarche, le CEF avait mis à leur disposition des ressources à consulter pour soutenir les leaders pédagogiques et andragogues francophones, soit par le biais de leur site internet, leurs publications ou leurs facilitatrices pédagogiques.

Tout d’abord, les participants ont, comme activité brise-glace, été amenés à réfléchir sur une question importante : « Comment apprend-on en tant qu’adulte? » Rien de mieux pour soulever les passions et les échanges verbaux sur leur position, non seulement comme leader francophone, mais aussi comme agent de changement au sein de leur communauté. Ensuite, la discussion a tourné autour de thèmes majeurs tels que l’aménagement linguistique ainsi que les stratégies utilisées pour démontrer la fierté francophone et le sentiment d’appartenance des participants au sein de la grande communauté francophone partout en Ontario.

De plus, le CEF les a amenés à réfléchir sur l’importance des communautés d’apprentissage professionnelles, vision importante de ces organismes dont le but est une approche fondée sur l’organisation apprenante où les gens collaborent et réfléchissent ensemble pour faire avancer la communauté francophone. Cette dernière étant vaste et avec de jeunes familles, cela serait plus qu’intéressant d’offrir ces ressources.

Les participants se sont aussi posé la question de savoir si l’excellence en petite enfance est un point atteignable et si elle peut se mesurer. Le fruit de leur réflexion a été que l’excellence évolue, se transforme et qu’elle n’a pas de fin. C’est un processus qu’ils suivent en se donnant des objectifs raisonnables et atteignables. Bref ils répondent aux critères du CEF qui sont appartenance, bien-être, expression et engagement. Plusieurs des domaines d’intérêt clés de la fin de semaine étaient directement alignés sur les objectifs du plan stratégique de La Boîte à soleil : renforcer la collaboration et les partenariats, inspirer une culture de leadership et enrichir la profession de garde d’enfants.

Pour conclure ces deux journées, c’est le réseautage qui a été évoqué. Karina Gagnon-Thivierge a immédiatement pensé à la communauté francophone de sa région. Comment pourrait-elle mobiliser tous nos centres de la petite enfance ainsi que leurs familles? Les convaincre de participer à une table ronde pour discuter des besoins et des ressources? « Ce fut une expérience enrichissante », a-t-elle déclaré, suggérant au passage à toutes les personnes oeuvrant dans le domaine de la petite enfance d’y participer, ne serait-ce que pour les nombreux contacts et liens qui peuvent être créés.

Les deux organisatrices du forum, Francine Fox, cogestionnaire de projets Domaine de la petite enfance au Collège Boréal, et Martine St-Onge, cogestionnaire du CEF et directrice générale de l’AFÉSEO, ont énormément influencé de façon positive le développement personnel et professionnel de Mme Gagnon-Thivierge. Elle suggère à toutes les praticiennes de la petite enfance qui ont la chance de participer à ce forum de prendre avantage de cette opportunité de croissance et de réflexions professionnelles.

SOURCE : La Boîte à soleil

PHOTO : Karina Gagnon-Thivierge (à gauche) et Francine Fox