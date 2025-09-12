Alexia Grousson

Le 25 septembre à 10 h se tiendra la cérémonie du lever du drapeau franco-ontarien organisée par l’ACFO Hamilton, en partenariat avec le Centre francophone Hamilton (CFH) devant l’hôtel de ville. Plus de 200 personnes sont attendues, y compris des membres de la communauté et des élèves des écoles francophones de la région.

Pour Patrick Élonge, coordonnateur de l’ACFO Hamilton, cet événement revêt une signification particulière : « Célébrer le lever du drapeau franco-ontarien, c’est bien plus qu’un simple geste symbolique. C’est une affirmation de notre identité collective, de notre présence et de notre résilience en tant que communauté francophone. Nous sommes très enthousiastes et pleinement mobilisés pour cette journée. Il est essentiel que les membres de notre communauté se sentent visibles, entendus et fiers. Cette année marque le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, une étape importante qu’il nous paraît fondamental de souligner ensemble. »

La cérémonie débutera par un mot de bienvenue de Lanciné Coulibaly, directeur général du CFH, suivi des allocutions de Sonia Macaluso, présidente de l’ACFO Hamilton, de la mairesse Andrea Horwath, ainsi que de représentants des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde.

Le lever du drapeau est prévu pour 10 h 20, moment solennel qui sera accompagné de l’interprétation de la chanson Mon beau drapeau.

Dans la foulée de la cérémonie, les Prix Engagement Franco seront remis à des membres de la communauté pour souligner leur contribution exceptionnelle à la vitalité francophone locale. Deux prestations artistiques sont également au programme. L’école Georges-P.-Vanier proposera une performance de DJ, tandis que la chorale de l’école Monseigneur-de-Laval offrira une prestation vocale. Un jeu-questionnaire interactif sur la francophonie clôturera l’événement.



Photo (Archive Le Régional) : En 2024, les participants ont brandit leur drapeau et ont chanté Mon beau dreapeau devant la mairie de Hamilton.