Olaïsha Francis

La région de Niagara se prépare pour fêter le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien, un moment clé pour la communauté francophone de l’Ontario. Quelque 35 organisations francophones, écoles et garderies travaillent ensemble pour organiser une semaine de festivités du 22 au 27 septembre. Ce travail d’équipe, qui a débuté en novembre dernier, montre bien que tous veulent faire de cet anniversaire un temps fort.

Le drapeau franco-ontarien, créé en 1975 par Gaétan Gervais et Michel Dupuis, symbolise l’identité des Franco-Ontariens. Ses couleurs, vert et blanc, représentent l’hiver et l’été, tandis que la fleur de lys et le trille évoquent l’héritage francophone et l’Ontario. Devenu symbole de revendication linguistique dès 1979, il a été reconnu officiellement en 2001 et célébré chaque 25 septembre depuis 2010. En 2020, il est consacré emblème officiel de l’Ontario, pour son importance dans l’unité et la fierté francophone.

« C’est la première fois qu’un comité régional organise la levée du drapeau et les événements, ainsi qu’un site internet du nom de Vivre à Niagara. Nous travaillons ensemble afin de faire une belle célébration » explique Nancy Larivière, responsable des communications avec Entreprise Niagara. L’implication de tant d’organisations différentes démontre que cette date est importante pour la communauté francophone régionale.

Les festivités auront lieu dans plusieurs villes dont Niagara, St. Catharines, Welland et Port Colborne, pour que le plus grand nombre puisse participer. Les célébrations démarreront par les levers de drapeau officiels, avec des discours de représentants des villes, de la communauté et des écoles, qui insisteront sur l’importance de la francophonie. Les participants pourront voir des spectacles, participer à des barbecues et faire le traditionnel tintamarre, signe de fierté et de présence francophone.

Cet anniversaire est spécial car il marque les 50 ans du drapeau franco-ontarien, le symbole de l’identité et de la vitalité franco-ontarienne. Dans la région de Niagara, cette célébration montrera une communauté francophone riche et variée, avec plein de cultures et d’horizons différents, mais unie par la langue française et l’envie de partager ses traditions.

« On insistera surtout sur la participation des jeunes. Dans chaque ville, un jeune orateur racontera articl’histoire de la francophonie et rappellera les combats qui ont permis de garder les droits linguistiques en Ontario. Nous voulons qu’ils prennent connaissance de la richesse francophone dans la ville et fortifier les liens communautaires. Les jeunes sont très présents dans chaque événement, et c’est important pour l’avenir de notre langue et de notre culture », ajoute Mme Larivière.

Les organisateurs espèrent que cette célébration sera l’occasion de rassembler tout le monde, de montrer la diversité culturelle et de donner un sentiment de fierté à tous. Cette semaine d’activités promet de faire briller la francophonie dans le Niagara et de rappeler que, 50 ans après la création du drapeau, l’identité franco-ontarienne est bien vivante.

Photo (Crédit : archives Le Régional) : Les aînés du Foyer Richelieu de Welland participent au lever du drapeau (2024).