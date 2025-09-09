Le 28 août a été pour plusieurs une journée émotive à Welland. Hospice Niagara, qui offre des services d’accompagnement et d’appui pour les familles des personnes en fin de vie, a procédé à l’ouverture officielle de la Maison Walker située au premier étage de la nouvelle aile de soins de longue durée du Foyer Richelieu.

Ce sont donc 10 lits d’Hospice qui sont maintenant disponibles pour les résidents de cette région avec des services palliatifs et d’accompagnement bilingues. C’est donc une excellente nouvelle pour la communauté francophone dont le nombre de personnes âgées est élevé à Welland, Port Colborne et St. Catharines.

La vice-présidente francophone d’Hospice Niagara, Debbie Beaudoin, a accueilli les nombreux invités devant la porte d’entrée de la Maison Walker, où les organisateurs avaient installé un ruban rouge pour l’occasion.

« Aujourd’hui est une journée de célébration, un moment où notre communauté se rassemble pour ouvrir les portes d’un lieu de compassion, de dignité et de prévenance, dit-elle. Un endroit où les familles du Niagara auront du réconfort et du soutien lorsqu’elles en auront le plus besoin. Cet hospice est le vôtre, pour vous et vos familles, votre entourage et vos amis. »

John Trivieri, président de la campagne de financement, a ensuite remercié les nombreux donateurs et commanditaires qui ont permis la réalisation du projet, et plus particulièrement Geordie Walker, président et directeur général de Walker Industries, une entreprise familiale de cinquième génération dans le Niagara qui a donné 1,5 million $ pour le développement de la Maison Walker.

Puis, la directrice générale de l’organisme, Carol Nagy, a insisté sur le fait que cette célébration était surtout pour les citoyens du Niagara.

« Hospice se soucie de la dignité et du soutien des personnes et familles qui vivent des moments difficiles de leur vie, déclare Mme Nagy, et s’assure que personne ne les traverse seul. La Maison Walker est plus qu’une résidence. À partir de ce site, nous offrirons tous nos programmes de sensibilisation qui touchent tellement de personnes dans le Niagara, du soutien aux soignants, de l’aide pour les gens vivant à la maison avec des maladies mettant leur vie en danger et de l’appui pour les personnes endeuillées. Tout ceci n’aurait pas été possible sans de solides partenariats et je remercie l’équipe du Foyer Richelieu, sous la direction de Sean Keays. »

Elle a conclu en remerciant les constructeurs, architectes et employés d’Hospice Niagara qui ont travaillé ensemble sur tous les détails menant à l’ouverture de ce site, et le recrutement de nombreux bénévoles.

« L’Entité 2 a joué un rôle déterminant dans l’ouverture de la Maison Walker d’Hospice Niagara à Welland. Notre mandat était de nous assurer que les services de santé répondent aux besoins de la communauté francophone, et nous accompagnons Hospice Niagara en ce sens depuis la genèse du projet », explique Annie Boucher, directrice régionale du Centre de planification des services de santé en français (l’Entité 2).

De la création d’un comité consultatif pour les services en français à l’appui dans la préparation des demandes de financement, l’Entité a soutenu Hospice Niagara pour que les soins palliatifs de la Maison Walker soient véritablement accessibles aux francophones de la région.

« Il y a quatre ans, ce n’était qu’un rêve. Aujourd’hui, la Maison Walker est une réalité bien concrète, avec ses murs et, surtout, une équipe francophone prête à accompagner les familles dans les moments les plus difficiles. C’est une étape profondément touchante pour nous. L’engagement infatigable d’Hospice Niagara, et particulièrement de ses dirigeantes Yvonne Nasri et Carol Nagy, a permis de franchir chaque étape vers ce succès. Nous sommes fiers d’y avoir contribué et de continuer à soutenir ce projet au bénéfice de la communauté francophone », ajoute Mme Boucher.

La région de Niagara a grandement besoin de plus de lits pour ce genre de soins. Ces 10 lits supplémentaires seront occupés rapidement. « Nous sommes très fiers d’être un centre de soins palliatifs bilingue pour répondre aux besoins de la communauté francophone du Niagara. Et nous ajouterons 10 autres lits à Fort Erie dans quelques années, confirme Debbie Beaudoin. Les chambres seront toutes occupées dès le début septembre. Des programmes de jour seront offerts avec beaucoup d’activités qui bénéficieront à toutes les familles du secteur. C’est difficile pour Hospice de devoir refuser des gens et la Maison Walker nous permettra de répondre : oui, nous avons un lit pour vous. »

Après la coupe officielle du ruban, les employés et bénévoles bilingues d’Hospice Niagara ont invité les participants pour une visite guidée des lieux.

Photo: De gauche à droite : Frank Campion, John Trivieri, Carol Nagy, Geordie Walker et Debbie Beaudoin ont coupé le ruban pour ouvrir officiellement la Maison Walker.