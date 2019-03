C’est au Club LaSalle de St. Catharines que se tenait, le dimanche 3 mars, une des premières cabanes à sucre de la saison. D’ailleurs, c’est peut-être ce qui explique le succès monstre de cette activité dont l’affluence est allée bien au-delà des attentes des organisateurs. Les convives provenaient de partout dans le Niagara et même de Hamilton.

Le Club LaSalle n’était pas le seul organisme impliqué dans cet événement qui reposait sur un partenariat avec Le Griffon. Les efforts combinés des deux organismes ont permis d’accueillir les convives dès midi pour leur offrir, jusqu’en fin d’après-midi, un repas typique des cabanes à sucre : oeufs, jambon, bacon, fèves au lard, pommes de terre, tourtière, etc. Comme dessert, les convives avaient le choix entre ce qui se savoure le mieux avec du sirop d’érable, tels que des crêpes et du pouding chômeur.

Qui plus est, une cabane à sucre digne de ce nom n’eut pas été complète sans la traditionnelle dégustation de tire servie sur la neige. Ce sont les produits de la réputée érablière Séguin de Monetville, entre North Bay et Sudbury, qui étaient en vedette.

Un brin de musique s’imposait pour mettre de l’ambiance et c’est, dans un premier temps, Susannah Taylor qui a partagé son répertoire de chansons francophones. Poursuivant dans la même veine, la famille Groleau lui a emboîté le pas et a enchaîné les mélodies d’hier et d’aujourd’hui. Tout au long de l’après-midi, la musique a opéré ses charmes et, des enfants jusqu’aux personnes âgées, plusieurs en ont profité pour danser.

La météo était heureusement de la partie et, avant que le soleil ne fasse disparaître le tapis de neige qui recouvrait le terrain du Club LaSalle, des enfants sont allés jouer dehors sous l’oeil de leurs parents alors que la tire était servie. Bref, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tous, les francophones comme leurs amis, s’amusaient avec entrain et le succès de cette belle journée est à créditer aux bénévoles, en particulier ceux à la cuisine, qui ont travaillé fort pour que tout le monde soit satisfait.

PHOTO : Plus que quelques secondes de patience avant de savourer la tire.