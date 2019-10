Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) recevait ses membres et la communauté le 23 septembre dernier dans le cadre de son assemblée générale annuelle à Hamilton. À l’ordre du jour : présentation des rapports financiers et d’activités pour l’année financière 2018-2019 ainsi que l’élection des candidats pour pourvoir les postes vacants au sein du conseil d’administration (CA).

Dans son rapport, la présidente du CSCHN, Lucie Larose, a souligné les efforts du CA à suivre les axes du plan stratégique 2016-2020. « L’équipe de soins interprofessionnels a permis de desservir 671 nouveaux clients, dit-elle. De plus, le Centre a collaboré à l’établissement du kiosque d’accueil des nouveaux arrivants francophones à l’aéroport Pearson et discuté avec la police du Niagara pour faciliter l’accès des ressources disponibles aux victimes de violence à caractère sexuel. Le Centre a également mis en œuvre un programme spécialisé à l’intention des aidants naturels de personnes atteintes de démence et planifié de nouveaux programmes pour les soins dentaires et les soins en fin de vie. »

Cependant, ce qui étonne le plus dans le dépôt de ces rapports est l’augmentation marquée du nombre de patients traités au CSCHN au cours de la dernière année. Les statistiques démontrent que pour 2018-2019, le nombre de clients actifs est passé de 6933 à 8539, soit une augmentation de 23 %. Questionné à ce sujet, le directeur général du CSCHN, Marcel Castonguay, a insisté sur le fait qu’il ne serait pas surpris de voir ce nombre grimper à 11 000 dans un avenir rapproché.

« Il existe déjà une liste d’attente de 300 personnes à Hamilton, explique M. Castonguay. L’équipe de soins interdisciplinaires en santé mentale a beaucoup à voir avec l’augmentation marquée de notre clientèle. Plus de 250 médecins et spécialistes de la région du Niagara réfèrent des patients à notre Centre. Nous bénéficions d’une relation assez intime avec plusieurs médecins et cela nous place dans une position favorable. »

Quant à la liste d’attente à Hamilton, le directeur général confirme qu’un médecin supplémentaire sera recruté pour pouvoir desservir tous ces gens. La communauté francophone de cette région en croissance principalement en raison de l’immigration. Le CSCHN emploie près de 110 personnes pour desservir les besoins en santé des francophones des régions de Hamilton et Niagara.

Finalement, la période des élections a permis de confirmer les nominations de Samir Benkandil, Nejib Chekir, Wisline Carline Vallon et Nadia Zouitni pour pourvoir les quatre postes vacants au CA pour le secteur de Hamilton, et Diane Martin succédera à Milan Plantai pour la région du Niagara.

PHOTO: Marcel Castonguay (2e à partir de la gauche) explique la croissance de la clientèle au CSCHN.