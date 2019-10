Le 2 octobre dernier, l’École secondaire Gaétan-Gervais de Oakville accueillait près de 400 élèves de 11e année venus des écoles francophones de la région pour une activité mise sur pied par Destination réussite. L’objectif? Donner l’occasion à ces jeunes de s’informer des choix de carrière qui s’offrent à eux et, du même coup, des institutions postsecondaires de langue française qui leur permettront de réaliser leurs ambitions professionnelles.

Destination réussite est un programme relevant du ministère de l’Éducation, opérant partout en Ontario, et dont le mandat consiste à appuyer les élèves francophones dans leur cheminement vers une intégration au marché du travail. L’une des avenues empruntées pour parvenir à ce but est l’organisation de foires portant sur les études postsecondaires en français. Il s’agit d’une occasion de mettre ces jeunes en contact avec des représentants des collèges et universités qui leur parlent des cours disponibles pour divers corps de métiers.

Pareil événement se déroule dans un premier temps au gymnase où, pendant une vingtaine de minutes, les élèves circulent de kiosque en kiosque, question de faire un survol des possibilités qui s’offrent à eux. « Les élèves choisissent ensuite des ateliers en fonction de ce qu’ils veulent explorer », explique Jamie Burns, coordonnatrice de Destination réussite pour le Centre-Sud-Ouest, qui avec quelques autres intervenants et une équipe de bénévoles a veillé au bon déroulement de la journée.

En effet, environ 25 ateliers sur la médecine, l’administration des affaires, l’ingénierie et l’architecture, les sciences sociales, etc., ont permis aux participants de se faire une meilleure idée de ce qui leur conviendrait. Le Collège Boréal, l’Université Laurentienne, le Collège Glendon de l’Université York, l’Université de Hearst, le Collège La Cité et l’Université d’Ottawa ont déployé l’éventail de leurs ressources pédagogiques pour intéresser les élèves jusqu’à ce que ceux-ci, à la fin de la journée, retournent au gymnase pour interagir à nouveau avec les représentants de ces institutions.

Ces jeunes étaient issus des écoles du Conseil scolaire Viamonde et du Conseil scolaire catholique MonAvenir, puisque Destination réussite s’adresse au système scolaire francophone dans son ensemble. La veille, c’était d’ailleurs à l’École secondaire catholique de Pain Court, près de l’agglomération de Chatham-Kent, que se déroulait pareil événement, où c’était cette fois des élèves du Conseil scolaire catholique Providence qui côtoyaient ceux de Viamonde.

À court terme, ce type d’activité constitue une incitation à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Au-delà de la lutte au décrochage, c’est aussi un vaste monde de possibilités que Destination réussite ouvre aux élèves qui peuvent ainsi envisager avec plus de précision leur avenir professionnel.

PHOTO : La présentation de l’Université d’Ottawa sur sa faculté de médecine