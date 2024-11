Alexia Grousson

L’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO), régionale de Hamilton a eu lieu en ligne le 28 octobre. La rencontre a permis de mettre en lumière les initiatives et les projets menés par l’organisme au cours de la dernière année financière, ainsi que de prendre connaissance des états financiers et des divers rapports.

« Cette année a été marquée par des efforts significatifs pour renforcer nos capacités de gouvernance et pour améliorer nos infrastructures technologiques, des initiatives qui positionnent notre association pour un avenir prometteur, indique la présidente de l’organisme, Arwinder Kaur.

« Nous avions conclu un partenariat avec Impact ON pour dispenser cinq formations en gouvernance pour doter notre conseil d’administration (CA) des compétences nécessaires pour mieux servir notre communauté francophone. La transition d’un contrat de gestion avec Impact ON à l’embauche d’un coordonnateur interne, Patrick Elonge, a également été une étape cruciale. Cette décision reflète notre engagement à renforcer notre autonomie organisationnelle et à assurer une gestion interne efficace, poursuit-elle.

« Par ailleurs, nous avons réalisé des améliorations notables de nos infrastructures technologiques : l’adoption des outils Microsoft 365, numérisation de nos archives ainsi que des gabarits de collaboration. Cette transition technologique était essentielle pour assurer une continuité entre la gestion passée par Impact ON et notre nouvelle gestion interne. »

Cette année a donc été une année de transition pour l’ACFO Hamilton qui opère dorénavant de façon indépendante, après cinq ans passés avec Impact ON.

« Depuis 2019, l’ACFO Hamilton a rencontré plusieurs difficultés, c’est pourquoi Impact ON avait repris la gestion de nos projets et activités quotidiennes. Petit à petit, nous retrouvons notre nom. Depuis deux ans, nous avons un nouveau CA, ce qui a entraîné de nombreux changements positifs. Notre jeune CA a repris le travail réalisé auparavant et a remis l’organisme en selle. Nous avons pu diversifier nos revenus, signer avec d’autres bailleurs de fonds et obtenir plus d’argent nous offrant la possibilité d’avoir un employé indépendant à plein temps depuis janvier », relate Mme Kaur.

Le CA a évoqué une année des plus importantes, tant sur le plan financier qu’au niveau des activités proposées. Il y a eu, entre autres, quatre dîners-réseautages, des discussions sur l’immigration et l’emploi, la santé et également sur l’avenir de la francophonie à Hamilton.

Quant au projet Collabor’Aînés, qui jumelle un aîné avec un jeune de la communauté dans le but de briser l’isolement et de stimuler les discussions, il a eu bon accueil auprès des deux publics concernés. Plusieurs événements ont eu lieu dans les écoles élémentaires ainsi que divers ateliers pour les écoles secondaires de la région.

L’ACFO Hamilton a assumé la coprésidence de l’Interagence Hamilton afin d’assurer la bonne cohésion des services en français dans la région, ainsi que celle de la Table de concertation de Waterloo Wellington Guelph, afin d’offrir son soutien dans la coordination de l’offre active des services en français. Enfin, le 25 septembre, l’organisme a participé à la Journée des Franco-Ontariens à l’hôtel de ville de Hamilton, réalisant un record de participation.

Plusieurs initiatives ont été vaguement évoquées pour l’année à venir, dont l’objectif principal est de réveiller la francophonie à Hamilton. « Nous voulons raviver l’engouement des francophones pour la francophonie. Souvent les demandes viennent par vagues et nous devons nous adapter. Je suis très fière de ce qu’on a accompli cette année et j’ai hâte de voir la suite des événements », conclut Arwinder Kaur.

Photo : Michael Norris