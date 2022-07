Les membres et employés de CERF Niagara ont participé récemment et de façon virtuelle à leur assemblée générale annuelle. C’est la présidente de l’organisme, Arlène Garand qui a présidé cette rencontre durant laquelle les états financiers et le rapport annuel de la direction générale ont été présentés.

Mme Garant a d’entrée de jeu félicité l’équipe pour le travail accompli au cours de la dernière année, une année de transition et transformations pour CERF Niagara, avant de donner la parole à sa directrice générale, Suzanne Coutu.

« Offrir un excellent service à tous nos clients à la recherche d’emploi est notre but premier, dit-elle. Pour se faire, notre équipe participe à des sessions de formation professionnelle pour continuellement améliorer nos compétences, notre expertise et la diversité des services que nous offrons. Cela étant dit, plusieurs des sessions avec nos clients sont faites virtuellement encore cette année, et quelques-unes à l’interne. Les programmes offerts par CERF Niagara sont subventionnés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Nos services d’emplois continuent d’être en transformation. Cette transformation est gérée par le groupe FedCap Canada qui travaille sous la tutelle du ministère du Travail. Cette évolution oblige notre équipe à modifier nos approches envers notre clientèle et les employeurs, et s’assurer qu’ils sont bien renseignés sur la variété des choix ou des options auxquels ils ont accès. »

Dans son rapport, Mme Coutu a confirmé que ses employés n’ont pas participé à autant d’évènements à cause de la pandémie et des changements à l’interne. Cependant, l’équipe de CERF Niagara a participé à la conférence annuelle de Futures, offert virtuellement par First Work. « Nous avons aussi participé au lever du drapeau franco-ontarien en personne à l’Hôtel de ville de Welland, en même temps qu’à Niagara Falls et St. Catharines. L’équipe a aussi fait la reconnaissance de la réconciliation le 30 septembre et avons acheté des T-shirts orange pour démontrer notre appui », ajoute la directrice générale.

En octobre, elle a participé au prélèvement de fonds annuel du maire Campion pour le projet des petits déjeuners dans les écoles. Quant au magazine Bonjour Niagara, la pandémie a beaucoup nui au secteur du tourisme cette année. « La décision a été prise de garder le magazine virtuel de l’année précédente tel quel. Depuis mars dernier, nous avons l’appui de deux membres du personnel qui font les appels pour obtenir des commanditaires afin de pouvoir publier la nouvelle édition en juillet », conclut Mme Coutu.

En terminant, elle a présenté toute son équipe composée de Réjeanne Robichaud, France Côté-Ferussi, Emilie White, Normand Noel, Louise Taillefer, Rachel Grenier et Lise Barbaza. Elle a également remercié les membres et le conseil d’administration pour leur appui continu.

Photo : Suzanne Coutu