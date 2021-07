Le lundi 28 juin, le Foyer Richelieu Welland tenait son assemblée générale annuelle.

Comme c’est le cas pour toutes les organisations de quelque nature que ce soit, la pandémie a été au coeur des analyses et commentaires, à commencer, dans le cas présent, par le rapport du président, Milan Plentai. Celui-ci a notamment rappelé qu’aucun cas de COVID-19 n’a été répertorié au Foyer Richelieu.

Mais puisque l’organisme est en pleine transformation, le président a aussi abordé les aspects plus proactifs de ce qui a marqué les derniers mois. Le perfectionnement du continuum de services qui sera mis en place et qui culminera avec la création d’un centre culturel et communautaire – annoncée récemment – constitueront des avancées d’autant plus majeures qu’il s’agira d’une première expérience du genre au Canada. Que ce soit un centre de soins de longue durée francophone en milieu minoritaire qui se distingue de cette façon ajoute à la fierté légitime de l’équipe du Foyer Richelieu.

« Je siège sur plusieurs conseils d’administration, celui du Foyer Richelieu est exemplaire », a commenté M. Plentai. Les remerciements et félicitations du président se sont étendus à tous ceux qui travaillent au sein de l’organisme ou collaborent à la bonne marche de ses activités. C’est d’ailleurs sur cette note que s’est conclue l’intervention de Milan Plentai : « En 2021, nous continuons à déployer nos efforts pour que le Foyer Richelieu puisse se distinguer par ses services d’une qualité supérieure ».

Une révision aux statuts et règlements a permis de préciser la mécanique derrière le renouvellement du conseil d’administration, puis le rapport financier a été expliqué par le vérificateur Lionel Guindon.

Le directeur général Sean Keays a ensuite énuméré quelques statistiques : parmi les résidents, 11 % ont 95 ans et plus, 18 % sont des hommes, 80 % souffrent d’une forme de démence, etc. Il y a eu 18 admissions au cours de la dernière année administrative.

L’engagement des proches des résidents a aussi été salué : « C’est très rare que tu vas trouver un conseil de familles qui prélève beaucoup d’argent, a mentionné M. Keays. C’est formidable ce que vous avez fait ». L’année 2020 a été exceptionnelle à ce chapitre tout comme la satisfaction à l’endroit des services du Foyer qui se maintient à un très haut niveau comme l’a révélé un sondage.

Le conseil d’administration comptera sur le dévouement de trois nouveaux membres : Tracy Daniels, Marc Gagnon et France Vaillancourt. La gestion de la pandémie est loin d’être chose du passé et le travail ne manquera donc pas pour s’assurer que le Foyer Richelieu ait à nouveau un excellent bilan à présenter en 2022.

PHOTO – Milan Plentai, président du Foyer Richelieu