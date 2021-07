Le jeudi 29 juin, le Centre d’emploi et de ressources francophones (CERF) du Niagara recevait ses membres virtuellement pour sa 20e assemblée générale annuelle. C’est la nouvelle directrice générale de l’organisme nommée en avril dernier, Suzanne Coutu, qui a accueilli les participants et présenté le président d’assemblée et de CERF Niagara, Gaétan Marcheterre.

« Suzanne Coutu a accepté de relever le défi de prendre la relève de Lucie Huot qui a pris sa retraite le 1er avril dernier, ce qui n’est pas une mince tâche, affirme le président. Bienvenue à Suzanne et nous souhaitons une bonne retraite bien méritée à Lucie! »

Carmen Nadeau, la réceptionniste du CERF Niagara pendant plusieurs années, est également partie à la retraire à la fin mars.

Mme Coutu est originaire de Timmins dans le Nord de la province. Sur le plan communautaire, elle est membre du conseil d’administration du Club Richelieu Niagara Falls. Depuis huit ans, elle travaillait au CERF Niagara comme consultante en emploi. Donc, elle connaît très bien les dossiers, ce qui a, selon elle, facilité la transition.

« Durant la crise de la COVID-19, et encore aujourd’hui, nous servons notre clientèle avec l’aide de plateformes électroniques comme Zoom, ou par téléphone, confirme Mme Coutu. Même si nos bureaux étaient fermés durant la pandémie, cela ne nous a pas empêchés d’offrir des services tels que la préparation pour se trouver un emploi, des ateliers et des formations. »

« C’est un beau défi pour moi, mais la transition a été facilitée par Lucie et toute l’équipe. La façon de livrer nos services a beaucoup changé parce que le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a complètement transformé la façon de faire. Nous avons dû modifier nos approches. Nous n’avons pas recommencé à rencontrer les clients en personne, Santé Ontario n’ayant pas encore donné le feu vert pour le faire. Mais nous voulons continuer à promouvoir la francophonie et les activités en français pour le bien-être de notre communauté et, surtout, offrir les programmes et services d’emploi en français dans notre région. »

L’organisme a enregistré un excédent budgétaire de 56 000 $ cette année, ce qui veut dire qu’une bonne partie de ce montant devra être retournée au ministère. La fermeture des bureaux de Welland durant la pandémie et la fermeture définitive des bureaux de St. Catharines ont occasionné ce surplus. Mais la nouvelle équipe voit l’avenir avec enthousiasme après avoir traversé cette année de transition.

PHOTO – Suzanne Coutu, directrice générale du CERF Niagara