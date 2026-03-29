À l’occasion du Mois de la Francophonie, de nombreuses activités animent les communautés de la région. Entre événements culturels, activités ludiques et moments de partage, les initiatives mettent en valeur la richesse et la diversité du monde francophone. À Hamilton, la communauté congolaise, en partenariat avec le Centre francophone Hamilton, a proposé un atelier culinaire consacré aux saveurs du Cameroun. Le ndolé, plat emblématique, était à l’honneur, préparé avec feuilles amères, arachides, crevettes et viande ou poisson fumé. Servi avec du riz, du manioc ou des bananes plantains, il a ravi les participants. (Photo : CCH)