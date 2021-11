Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, la Communauté congolaise de Hamilton (CCH), en partenariat avec les Communautés francophones accueillantes du Centre-Sud-Ouest, proposait, le samedi 13 novembre à l’Hôtel Sheraton, l’exposition ConfinArt, résultat du travail d’artistes amateurs ayant développé l’amour de l’art pendant le confinement.

Chaque toile exposée racontait une histoire d’héroïsme, de guérison, de solidarité et du développement de l’amour de l’art.

Une soixantaine de tableaux étaient présentés et mis en vente pour l’occasion. Quatre-vingts pour cent des revenus étaient remis à l’artiste et 20 % à la CCH pour la suite du projet.

« Il s’agit d’une initiative de la Communauté congolaise de Hamilton, rappelle le président de l’organisme, Jean-Jacques Somwe. En mai 2020, durant le confinement, nous avons réuni des membres de la communauté en ligne et constaté que plusieurs d’entre eux vivaient des moments difficiles, de la dépression et un certain nombre avaient perdu leur emploi.

« Nous avons donc décidé de créer cette plateforme où les gens ont peint pour exprimer leurs sentiments et la façon dont ils vivaient cet isolement. Moi, le premier, j’ai produit deux peintures qui reflétaient mon ennui de sortir de la maison, de retrouver une vie plus normale où le contact humain est si important.

« Les Communautés francophones accueillantes du Centre-Sud-Ouest nous ont alors donné leur appui en nous offrant un fonds de soutien pour acheter le matériel nécessaire et permettre aux membres de notre communauté de participer au projet, ainsi que pour le transport du matériel chez tous les participants. »

Des ateliers en ligne se poursuivent aujourd’hui afin que les membres de la communauté puissent continuer à s’exprimer par le biais de cette forme d’art.

L’exposition du 13 novembre était limitée à un petit nombre de visiteurs en raison des restrictions sanitaires.

« Nous espérons présenter une plus grande exposition l’année prochaine, en juin préférablement, et recevoir un nombre plus important de visiteurs si la situation sanitaire s’est améliorée.

« Ce projet a transformé la vie de certains de nos membres et nous souhaitons trouver d’autres partenaires pour mettre en place d’autres initiatives semblables afin de lutter contre l’isolement, la dépression, le racisme systémique et autres problèmes dans nos communautés », conclut M. Somwe.

Les artistes en herbe qui ont participé au projet ConfinArt sont Sarah Alangi, Pamela Apua, Jo-Ann Charpentier-Boily, Benita Mbombo, Didier Mpiana, Kadi Mukendi, Erlinde Mulumba, Micheline Musau, Nancy Mwinda, Jeanne Palangi, Donat Shelenge, Jean-Jacques Somwe, Désiré Yamutwale ainsi que Joanna, Kethya et Michaella.

SOURCE – Richard Caumartin

PHOTO (courtoisie de la Communauté congolaise de Hamilton) – Visiteurs et artistes se sont côtoyés.