L’organisme Sofifran a annoncé récemment l’octroi d’une subvention de développement économique de l’ordre de 260 000 $ sur quatre ans de la Fondation canadienne des femmes.

Grâce à cette subvention, Sofifran pourra mettre en place un programme permettant aux femmes immigrantes de se lancer en entreprenariat dans le domaine des services de garde en milieu familial.

Avec ce soutien financier, les femmes pourront acquérir les connaissances, les outils et les capacités nécessaires pour gérer une entreprise et offrir des services de garde fiables, sécuritaires et abordables pour les familles du Niagara.

Depuis sa création en 2007, Sofifran œuvre pour le renforcement des capacités des communautés issues de l’immigration et vivant en situation linguistique minoritaire afin de favoriser leur épanouissement et leur intégration au sein de leurs collectivités d’accueil dans la région du Niagara.

Cet organisme est une plateforme francophone qui vise la promotion et la participation des immigrants dans les secteurs économique et social, tout en favorisant leur épanouissement sur le plan artistique et culturel pour une meilleure intégration au Canada.