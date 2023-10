Dirigeante respectée comptant à Boréal plus de 14 années d’expérience en gestion et en leadership, Paulette Bonin renforce le comité de direction de l’établissement grâce à une connaissance approfondie des rouages du système collégial et de vastes compétences propices à l’épanouissement personnel et professionnel de la communauté étudiante.

Titulaire d’une maîtrise en leadership de l’Université Royal Roads, Paulette Bonin a gravi les échelons du Collège Boréal, occupant successivement les postes de gestionnaire du centre d’emploi, chef des partenariats scolaires, gestionnaire du Consortium national de formation en santé, gestionnaire de la rédaction corporative, directrice du Bureau de la vice-présidence à l’Enseignement, doyenne par intérim de l’École des sciences de la santé et registraire.

Durant sa carrière au sein de l’établissement, Paulette Bonin a développé une solide connaissance touchant, entre autres, l’assurance de la qualité des programmes et des services; les processus d’accréditation et de certification; la création, l’accès et le renouvellement de programmes; la gestion des ressources financières et l’engagement du personnel. Ses compétences sont fréquemment sollicitées auprès de nombreux comités provinciaux et nationaux dont notamment le Conseil canadien de protection des animaux où elle préside le sous-comité sur les processus de certification des programmes d’enseignement.

Succédant à Lyne Michaud, retraitée du système collégial franco-ontarien après 25 années de bons et loyaux services, Paulette Bonin entamera ses nouvelles fonctions le 16 octobre prochain.

« Nous sommes particulièrement ravis d’accueillir Paulette Bonin au poste de vice-présidente à l’Enseignement du Collège Boréal. La somme d’expertises cumulées par Mme Bonin, l’éthique de travail dont ses équipes continueront de bénéficier et son sens aigu des responsabilités en font la collaboratrice idéale capable de renforcer l’offre de programmes du Collège Boréal au niveau collégial et universitaire, tout en assurant leur qualité et leur pertinence pour le marché de l’emploi », déclare Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

« C’est avec un réel plaisir que je me joins au comité de direction du Collège Boréal à titre de vice-présidente à l’Enseignement. Consciente des exigences de mes nouvelles fonctions, j’entends mettre à profit le bagage de mes connaissances pour maximiser en équipe le fonctionnement d’un secteur incarnant la raison d’être d’un établissement d’enseignement postsecondaire franco-ontarien digne de ce nom », conclut Paulette Bonin.

Source : Collège Boréal

Photo : Paulette Bonin