Alexia Grousson

L’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) – régionale de Hamilton, avec l’aide d’Emploi et Développement social Canada, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, a mis en place un projet de collaboration entre un mentor (un aîné de la communauté) et des nouveaux arrivants qui débutera cet automne pour un an.

Beaucoup de nouveaux arrivants éprouvent des difficultés à trouver des services en français et à répondre à leurs besoins immédiats. Le programme Collabor’aînés permettra de mettre en avant la richesse et l’expérience des aînés dans le but d’aider les familles nouvellement arrivées à s’intégrer dans leur terre d’accueil.

Le programme comporte plusieurs rencontres dont deux dîners liés au jumelage (un à l’automne et l’autre à l’hiver). Il y aura aussi six cafés-rencontres au cours de cette période.

« Ces rendez-vous auront des thèmes précis et traiteront de sujets adaptés aux besoins des participants. Ces moments d’échange et de réseautage permettront non seulement de répondre à leurs questions mais aussi de créer des liens dans la communauté », explique Fanta Diaby, responsable de projet à l’ACFO Hamilton.

Pour devenir un mentor, il faut répondre à certains critères : avoir 55 ans ou plus, être francophone ou francophile, et bien connaître la communauté francophone. Le mentor doit vouloir partager ses compétences et ses connaissances pour aider les nouveaux arrivants à s’intégrer plus rapidement.

« Nous ne recherchons pas des experts mais simplement des personnes qui ont à cœur de vouloir aider, qui vivent dans la région depuis plusieurs années et qui peuvent guider les nouveaux arrivants dans la communauté. Pour ce qui est nouveaux venus, il n’y a pas d’âge requis pour postuler à ce programme. Ils peuvent être seul ou en famille, mentionne Fanta Diaby.

« Avec cette initiative offerte gratuitement, ils bénéficieront d’une meilleure compréhension de leur nouvelle terre d’accueil ainsi que de l’accompagnement de personnes expérimentées qui seront des contacts précieux pour eux, poursuit-elle.

« Nous les invitons chaleureusement à s’inscrire pour en bénéficier. L’ACFO Hamilton est heureuse de pouvoir réaliser ce projet et de contribuer au développement de la communauté. Cette collaboration intergénérationnelle sera aussi une belle occasion de se rassembler et d’échanger en français. »

Pour s’inscrire comme nouvel arrivant ou mentor, il suffit de remplir le formulaire en ligne sous la rubrique activités/Collabor’aînés au www.acfohamilton.org.