Émilie G. Pelletier

Édith Dumont deviendra la première Franco-Ontarienne de l’histoire de la province à accéder au poste. L’éducatrice de carrière succédera à la lieutenante-gouverneure sortante, Elizabeth Dowdeswell, en poste depuis 2014.

Mme Dumont occupait, depuis trois ans, les fonctions de vice-rectrice à l’Université de l’Ontario français (UOF) à Toronto et a été la première femme à diriger le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

« Elle a consacré sa carrière à soutenir les communautés francophones en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Je sais qu’elle continuera à servir les Ontariens avec distinction en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure de l’Ontario », a affirmé le premier ministre Justin Trudeau, par voie de communiqué.

En 2021, elle a été décorée de la médaille de l’Ordre de la Pléiade pour son engagement envers la communauté. Elle a aussi reçu le Prix Bernard-Grandmaître en 2020 et la Médaille de l’Ordre d’Ottawa en 2017 pour ses contributions à la communauté franco-ontarienne. Édith Dumont oeuvre dans le domaine de l’éducation depuis plus de 30 ans.

Les lieutenants-gouverneurs représentent le Roi dans leurs provinces canadiennes respectives. Ils remplissent les fonctions de la Couronne et sont responsables notamment d’accorder la sanction royale aux lois provinciales. Il s’agit d’un poste principalement symbolique. Cette fonction implique aussi la remise de distinctions et des apparitions lors d’événements publics, notamment. C’est le gouverneur général du Canada qui les nomme, à la suite de la recommandation du premier ministre du Canada, pour un mandat d’au moins cinq ans.

En devenant la 30e lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Édith Dumont devient aussi la quatrième femme à occuper cette fonction. La date de son entrée en service n’a pas encore été précisée. Elizabeth Dowdeswell demeurera en poste jusqu’à l’assermentation de sa successeure.

La date de la cérémonie d’installation de Mme Dumont « sera annoncée en temps opportun ».

« Mme Dumont va écrire l’histoire en tant que première Franco-Ontarienne lieutenante-gouverneure », a indiqué le premier ministre ontarien Doug Ford, dans une déclaration envoyée par courriel.

« En tant qu’éducatrice de longue date, elle a dédié sa carrière au service de sa communauté, ainsi qu’en tant que porte-parole pour les communautés francophones de l’Ontario et à travers le Canada », a-t-il ajouté.

Le premier ministre Ford a aussi remercié la lieutenante-gouverneure sortante, Elizabeth Dowdeswell, « pour ses années de service dédié aux Ontariens ». Cette dernière a d’ailleurs souhaité la bienvenue et offert ses « meilleurs vœux » à sa successeure. « C’est un tel privilège de jouer un rôle dans notre démocratie et surtout de représenter les incroyables citoyens de cette province. »

La cheffe du NPD ontarien Marit Stiles a elle aussi accueilli positivement la nomination d’Édith Dumont. « En tant qu’ancienne porte-parole en matière d’éducation pour le NPD, je suis très excitée de voir une éducatrice faire son entrée dans ce rôle », a-t-elle écrit dans une déclaration.

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) a félicité « chaleureusement » son ancienne directrice de l’éducation, ajoutant que « cette réalisation historique marque un moment important non seulement pour madame Dumont, mais aussi pour toute la communauté franco-ontarienne ».

« La présence d’une lieutenante-gouverneure franco-ontarienne est de la plus haute importance, car elle démontre à quel point rien n’est impossible pour notre communauté francophone, a réagi la présidente du CEPEO, Samia Ouled Ali. La nomination de Mme Dumont envoie un message clair : les Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens jouent un rôle important dans le façonnement du patrimoine de notre province ».

« Quelle incroyable nouvelle », s’est réjoui le directeur général de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Peter Hominuk. « Félicitations à Édith Dumont qui va sans doute faire un travail de maître dans de nouvelles responsabilités », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

La députée libérale d’Ottawa-Vanier Lucille Collard a elle aussi accueilli favorablement l’annonce. « C’est vraiment une bonne nouvelle et une belle reconnaissance de ses qualités professionnelles et personnelles en plus d’être une décision positive pour la francophonie », a fait savoir la Franco-Ontarienne.

Le ministre fédéral des Langues officielles Randy Boissonnault, un Franco-Albertain, a salué la nomination d’Édith Dumont sur les réseaux sociaux. « Je suis certain qu’elle servira les Ontariens avec distinction et honneur à titre de lieutenante-gouverneure de l’Ontario », a-t-il publié.

Sources : Initiative de journalisme local / Le Droit et La Presse canadienne

Photo : Édith Dumont succède à Elizabeth Dowdeswell, en poste depuis 2014.