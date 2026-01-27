Le Collège Boréal renforce son offre d’intégration à Hamilton avec l’ajout d’un coach en exploration de carrière. Ce nouveau poste vise à accompagner les nouveaux arrivants francophones dans la construction de parcours professionnels durables, adaptés à leurs compétences, à leurs aspirations et aux réalités du marché canadien.

Olaïsha Francis – IJL– Le Régional

À Hamilton, le Collège Boréal poursuit l’élargissement de ses services en intégration socio-économique avec l’ajout, en novembre dernier, d’un nouveau poste de coach en exploration de carrière. Une initiative qui répond à un besoin bien réel au sein de la communauté francophone immigrante, souvent confrontée à une perte de repères professionnels à l’arrivée au Canada.

Au cœur des services offerts par le Collège Boréal, l’intégration socio-économique vise à accueillir les nouveaux arrivants, à les orienter et à bâtir avec eux un plan d’intégration personnalisé. Si les services d’établissement couvrent généralement les besoins de base comme le logement, la santé ou les démarches administratives, l’accès à une carrière durable demeure un défi majeur pour de nombreuses personnes.

« Lorsqu’ils arrivent au Canada, les nouveaux arrivants vivent souvent un déracinement important. Même quand les besoins essentiels sont pris en charge, il manque parfois un accompagnement structuré pour les aider à se projeter dans une carrière viable à long terme », explique Mathieu Berlaud, gestionnaire des programmes et services en immigration au Collège Boréal à Hamilton.

C’est dans cette optique que s’inscrit le service de navigation professionnelle, en place à Hamilton depuis environ cinq ans. Son objectif est d’établir, avec chaque personne, un parcours évolutif vers l’intégration professionnelle. Ce travail repose sur trois piliers, qualifiés d’accélérateurs, qui influencent directement la réussite sur le marché du travail canadien.

Le premier concerne la langue, un élément central pour accéder à l’emploi et évoluer professionnellement. Le second touche l’éducation canadienne. De nombreux nouveaux arrivants se retrouvent en concurrence avec des candidats formés au Canada, ce qui peut freiner leur accès à l’emploi, en particulier dans les professions réglementées. Le troisième accélérateur est l’expérience canadienne, souvent exigée par les employeurs, et qui peut prendre la forme de mentorat, de bénévolat ou de volontariat stratégique.

L’arrivée du coach en exploration de carrière vient compléter ce dispositif. Ce rôle s’adresse notamment aux personnes qui exerçaient une profession dans leur pays d’origine, mais qui ne peuvent plus la pratiquer au Canada. Le coach les accompagne dans une réflexion approfondie sur leurs compétences, leurs aspirations, leur profil personnel et les réalités du marché local.

« La première étape est toujours une évaluation des besoins et des atouts. Il faut comprendre le parcours, les diplômes, les expériences professionnelles et les défis d’adaptation au Canada avant d’élaborer un plan d’action », souligne M. Berlaud. À partir de cette analyse, les clients reçoivent des outils, des ressources et des pistes concrètes leur permettant de prendre des décisions éclairées sur leur avenir professionnel.

Le travail du coach s’inscrit en complémentarité avec celui du navigateur. Une fois l’exploration de carrière effectuée, les personnes sont redirigées vers la navigation afin d’identifier les parcours de formation, les certifications ou les expériences pertinentes à entreprendre. Cette approche intégrée vise à offrir un accompagnement cohérent, efficace et adapté à chaque situation.

Les services de navigation et d’exploration de carrière sont offerts gratuitement dans la majorité des sites du Collège Boréal. Ils s’adressent aux personnes détentrices de la résidence permanente ou ayant le statut de réfugié légal.

Pour la communauté francophone de Hamilton, l’ajout de ce nouveau poste représente un levier important d’autonomie et d’inclusion économique. En outillant les nouveaux arrivants pour mieux comprendre le monde du travail canadien et y trouver leur place, le Collège Boréal contribue à bâtir des parcours professionnels durables et renforcer la francophonie.

Photo : La navigatrice Sekoura Koumad explique les trois accélérateurs. (Crédit : Collège Boréal)