Richard Caumartin

Les dirigeants de la Caisse Desjardins Ontario ont présenté leurs résultats et réalisations lors de leur assemblée générale annuelle, tenue en mode hybride le mardi 14 avril à St. Catharines. Plusieurs membres ont assisté en personne à la rencontre organisée au Stone Mill Inn, en présence notamment de la présidente du conseil d’administration, Francine Côté, et du directeur général et chef de la direction, Billy Boucher, ainsi que de membres de l’équipe administrative.

La séance s’est ouverte sur un message vidéo du président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Denis Dubois, suivi de la présentation du rapport annuel de la présidence. « L’année 2025 a été marquée de réalisations importantes dont nous pouvons tous être fiers », a souligné Mme Côté.

Elle a également reconnu un contexte mondial difficile. « Nous n’avons pas échappé aux turbulences économiques et géopolitiques. Toutefois, grâce à la solidité de la Caisse et à la mobilisation de nos équipes, nous avons maintenu le cap sur nos ambitions et consolidé notre position sur le marché. Nous sommes demeurés proches de nos communautés, qui font face à des besoins grandissants dépassant souvent les ressources disponibles. »

Mme Côté a rappelé que l’institution a réinvesti 4,5 millions $ dans les collectivités ontariennes en 2025, illustrant son engagement coopératif et son rôle actif dans le développement local.

De son côté, M. Boucher a fait état de la résilience de l’organisation dans un environnement économique instable. « Nous avons accompagné les ménages touchés par la hausse du coût de la vie, soutenu les entreprises affectées par la situation géopolitique et aidé nos membres à protéger leur patrimoine dans un marché imprévisible », a-t-il indiqué.

Il a également insisté sur l’importance d’une approche personnalisée : « Notre accompagnement proactif demeure un atout clé pour aider nos membres à naviguer dans un contexte complexe. » En 2025, le volume d’affaires de la Caisse a atteint 25 milliards $, tandis que les excédents redistribués aux membres se sont élevés à 58,5 millions.

L’année a aussi été marquée par une reconnaissance d’envergure pour le groupe financier : le Mouvement Desjardins a été nommé Banque de l’année au Canada par le magazine The Banker, une distinction qui souligne la solidité de son modèle coopératif et la confiance de ses membres.

Les résultats financiers présentés par Caroline Denis confirment cette performance. Le Mouvement a enregistré plus de 3 milliards $ d’excédents pour une deuxième année consécutive en 2025, permettant de redistribuer 638 millions aux membres et aux communautés. Du côté de la Caisse Desjardins Ontario, tous les indicateurs sont en hausse : volume d’affaires, actif total et excédents avant ristournes.

Le bénéfice net s’est établi à 45,1 millions $, en progression de 73,4 % par rapport à l’année précédente. Les ristournes versées aux membres ont atteint 15,6 millions, soit une augmentation de 19 % sur un an. Portée par la croissance des prêts, des dépôts et des services aux entreprises, la Caisse affiche désormais un actif dépassant les 15 milliards $.

Enfin, l’assemblée s’est conclue sur une note conviviale avec le tirage d’un prix de présence. Le lot, particulièrement prisé, comprenait deux billets pour un match des Toronto Blue Jays dans la loge Desjardins. Le prix a été remporté par le père Guy Bertin, curé de la paroisse Sacré-Cœur à Welland.

Photo : Billy Boucher répond aux questions des membres.