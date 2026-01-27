Un financement fédéral lance la première étape d’un ambitieux projet d’agrandissement du Musée des beaux-arts de Hamilton. L’institution, la plus ancienne et la plus importante du Sud-Ouest ontarien, pourra moderniser ses installations, élargir ses expositions et mieux répondre aux attentes d’un public en constante croissance.

Chrismène Dorme – IJL – Le Régional de Hamilton-Niagara

Le Musée des beaux-arts de Hamilton (MBAH) amorce un tournant majeur. Le mardi 20 janvier, la députée de Hamilton Mountain, Lisa Hepfner, a annoncé un investissement fédéral de 950 000 $ au nom du ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller. Ce financement, accordé par le Fonds du Canada pour les espaces culturels, permettra de lancer la première étape d’un vaste projet d’agrandissement et de rénovation.

Cette enveloppe permettra de préparer le terrain pour des transformations majeures, avec un objectif clair : assurer la pérennité du musée comme pôle culturel accessible, dynamique et adapté aux besoins de la population de Hamilton et des collectivités environnantes.

« C’est une ville très riche culturellement parlant. Ce financement est important non seulement pour Hamilton, mais pour toute la région », a souligné Mme Hepfner, fière de soutenir un projet qui permettra de faire connaître au grand public des œuvres aujourd’hui limitées par l’espace.

Le projet prévoit l’ajout de quatre étages dans la partie sud de l’édifice qui accueilleront une salle d’exposition permanente considérablement agrandie, des installations d’entreposage mieux adaptées à la conservation des œuvres, ainsi qu’une nouvelle entrée principale destinée à améliorer la circulation et l’accessibilité des visiteurs. La superficie des salles d’exposition permanente augmentera de 70 %, tandis qu’une nouvelle galerie d’environ 745 mètres carrés viendra enrichir l’offre du musée.

Pour la présidente-directrice générale du Musée, Shelley Falconer, cette annonce marque une étape déterminante. « Ce financement est la première étape du projet. Il nous permettra de lancer un appel d’offres afin de trouver un architecte qui nous aidera à concevoir, entre autres, une nouvelle galerie consacrée à l’histoire de Hamilton », souligne-t-elle. L’agrandissement global du bâtiment est estimé à environ 20 %, et le calendrier précis des travaux sera connu une fois le processus d’appel d’offres complété.

Fondé en 1914 à partir des 29 tableaux de la collection William Blair Bruce, le Musée des beaux-arts de Hamilton possède aujourd’hui plus de 10 000 œuvres, ce qui en fait l’un des rares musées publics situés hors des grandes métropoles canadiennes à détenir une collection d’envergure nationale et internationale. Pourtant, faute d’espace, seulement 2 à 4 % de cette collection est actuellement exposée.

Les retombées attendues sont considérables. Le musée estime que l’agrandissement pourrait attirer jusqu’à 300 000 visiteurs par année, ce qui renforcera l’attractivité et le potentiel touristique à l’échelle provinciale comme l’explique la députée Hepfner : « L’emplacement du musée aura un impact majeur, non seulement pour le centre-ville, mais aussi pour l’Ontario, en attirant des visiteurs d’ailleurs ».

Le projet entend également mieux refléter la diversité culturelle de la région, notamment la communauté francophone. Le musée conserve de nombreuses œuvres d’artistes du Québec ou encore de l’Ontario français. « Il est essentiel que les francophones puissent voir leurs collections et leur histoire mises en valeur. Nous allons travailler pour leur offrir encore plus de visibilité », conclut Shelley Falconer.

À terme, le Musée des beaux-arts de Hamilton ambitionne de jouer un rôle central dans l’écosystème culturel ontarien. Un lieu repensé, plus ouvert et mieux adapté, appelé à devenir un véritable carrefour artistique Hamilton et bien au-delà.

Photo : Le Musée des beaux-arts de Hamilton (Crédit : MBAH)