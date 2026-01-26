Alexia Grousson

Le 1er janvier, la communauté haïtienne s’est rassemblée à l’hôtel de ville de Hamilton pour souligner avec solennité et fierté le 222ᵉ anniversaire de l’indépendance d’Haïti. Organisée par l’Association haïtienne de Hamilton (AHH), la cérémonie a réuni près de 300 personnes dans un moment de mémoire collective, de solidarité et de célébration culturelle.

« Nous commémorons non seulement l’indépendance d’Haïti, mais aussi celle du premier peuple noir à s’être libéré de l’esclavage et à avoir ouvert la voie à la liberté pour d’autres nations », a rappelé Jean Raymond Antoine, vice-président de l’AHH, soulignant la portée universelle de l’événement de 1804.

Fidèle à la tradition, la soupe joumou a été partagée entre les participants. Inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, elle demeure un symbole fort de résistance, de dignité et de victoire du peuple haïtien.

La relève a occupé une place centrale lors de la célébration, notamment avec des prestations culturelles et artistiques offertes par les jeunes, ce qui témoigne de l’importance accordée à la transmission de l’histoire, des valeurs et de la culture haïtiennes. Afin de renforcer le lien entre les générations, des chants traditionnels, dont Haïti ne pleure pas, ont résonné dans la salle.

Dans une atmosphère conviviale et empreinte de fierté, le drapeau haïtien flottait à l’intérieur même de la mairie, incarnant l’unité, la résilience et la reconnaissance. La soirée a également été marquée par la remise de deux plaques commémoratives : l’une en l’honneur de Bernard DuBois, un des cofondateurs de l’association, pour l’héritage et le travail accompli, et l’autre décernée à Pierre Gédéon, membre engagé et pilier constant de l’organisation. La présence de sept membres fondateurs, dont deux venus spécialement d’Haïti, a conféré à l’événement une portée symbolique particulière.

Pour Jean Raymond Antoine, le bilan est sans équivoque. « Ce fut une réussite totale : un moment de partage, de diversité culturelle et de forte participation des jeunes, désireux de s’impliquer dans nos actions. Nous disons souvent que l’union fait la force, et ce jour-là, nous en avons eu une démonstration vivante. Nous avons réuni cultures et générations autour d’une date fondatrice pour le peuple haïtien », a-t-il conclu.

Photo (Crédit AHH): Familles, amis et invités se sont réunis le 1er janvier.