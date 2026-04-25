

Christiane Beaupré

Du 19 au 25 avril, la Semaine de l’action bénévole est l’occasion de mettre en valeur l’engagement essentiel de celles et ceux qui donnent de leur temps sans compter au service de leur communauté. À travers la région et partout au pays, ces bénévoles jouent un rôle indispensable dans le soutien aux organismes, aux familles et aux personnes les plus vulnérables. C’est dans cet esprit de reconnaissance que plusieurs initiatives viennent souligner leur contribution précieuse et souvent discrète, mais toujours déterminante.

Dans le cadre de cette semaine de reconnaissance, le Foyer Richelieu à Welland a choisi de souligner l’engagement de ses collaborateurs dévoués lors d’une activité entièrement consacrée à leur reconnaissance.

La soirée hommage aux bénévoles du Foyer Richelieu s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse le vendredi 10 avril, dans le centre communautaire du nouveau bâtiment. Pour l’occasion, une centaine de bénévoles — issus de la communauté francophone et du conseil d’administration — avaient répondu à l’invitation pour cette activité annuelle, tenue pour la toute première fois dans les nouvelles installations.

La soirée était animée par Daniel Keays, directeur du développement et des relations avec les donateurs, dont l’équipe orchestre chaque année cet événement de reconnaissance. Les invités ont pu savourer un repas gastronomique cinq services préparé par le chef Arnaud et sa brigade, ponctué de petites attentions, de cadeaux et de tirages.

Une touche musicale est venue enrichir l’ambiance : Annabelle, récréologue au Foyer Richelieu, a ajouté une note douce et conviviale à la réception. Parmi les invités figuraient également les deux curés associés à l’établissement, les pères Guy Bertin et Jean Bosco.

Avant le dessert, le directeur général Sean Keays a tenu à souligner l’apport essentiel de ces personnes engagées au sein de l’établissement. « Nous avons une centaine de bénévoles au Foyer. C’est ce qui fait la richesse du Foyer : une communauté dans la communauté », a-t-il déclaré. Il a profité de l’occasion pour annoncer le début prochain de la construction de la Maison Richelieu, prévu le 4 mai, sur le site de l’ancien Foyer. Ce projet vise à offrir un milieu de vie adapté aux aînés nécessitant un certain niveau d’assistance.

Prenant ensuite la parole, la présidente du conseil d’administration, Muriel Thibault-Gauthier, a livré un hommage senti à ceux qu’elle a qualifiés « d’anges du Foyer Richelieu ». « Vous êtes bien plus que des bénévoles. Tout ce que vous faites, vous le faites avec respect, tendresse et amour pour nos aînés », a-t-elle affirmé, avant de faire sourire l’auditoire avec une courte fable sur les aléas du bénévolat. Elle a conclu en réitérant l’importance de leur engagement : « Vous êtes des gens de cœur. »

La nouvelle coordonnatrice en chef de l’animation culturelle, Lianne Bolduc-Croft, a également remercié les bénévoles pour leur dévouement. Visiblement émue, elle a souligné l’impact durable de leur présence auprès des résidents et du personnel. « Votre compassion et votre fidélité font toute la différence. Merci d’être là, tout simplement », a-t-elle lancé.

Au-delà des discours, la soirée a surtout été marquée par une atmosphère festive et sincère. Rires, échanges animés et témoignages spontanés ont ponctué la rencontre, témoignant de la proximité entre les bénévoles et l’établissement. Pour plusieurs, cette reconnaissance annuelle, bien que brève, demeure précieuse.

Comme l’a résumé Muriel Thibault-Gauthier, les bénévoles « mettent du soleil dans la vie des aînés », par de simples gestes, un sourire ou une présence. Une contribution discrète, mais essentielle — et manifestement appréciée.

Photo : Les bénévoles du Foyer Richelieu à Welland (Photo : Gérald Lachapelle)